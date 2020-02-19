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15:14 (мск), источник: Интерфакс

Путин согласился, что трудно прожить на 10 800 рублей

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU — Петербурженка спросила президента Владимира Путина, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц. Это произошло 19 февраля, когда он возложил цветы к памятнику Анатолию Собчаку и затем подошел к группе местных жителей, стоявших неподалеку.

«Думаю, что очень трудно», — ответил Путин.

Собеседница президента предположила, что его зарплата больше.

«Не только у меня. Есть гораздо более высокие зарплаты. У президента не самая высокая зарплата», — ответил Путин.

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Петербурженка также пожаловалась, что на установленный государством прожиточный минимум нельзя купить продукты, и задалась вопросом, как быть матерям-одиночкам.

«Я понимаю. Поэтому мы сейчас целую программу поддержки семей с детьми проводим. Большая программа», — сказал Путин.

Его собеседница рассказала также, что у нее врачи обнаружили отек мозга, но, тем не менее, она учится на экономиста.

«Не отчаивайтесь. Ситуация меняется», — сказал Путин.

По словам женщины, вместе с ней учится инвалид второй группы, который получает пенсию в 3800 рублей.

Мы исходим из того, что есть какие-то дополнительные доходы. Конечно, на эти деньги невозможно прожить. Государство делает все, что оно в состоянии.
Владимир Путин
президент РФ 

При этом, продолжила женщина, одна квартплата в настоящее время составляет 4000 рублей, и к тому же постоянно увеличивается взнос за капремонт.

«Я в некоторые страны приезжаю, и смотрю — стоят разваленные дома. Просто рушатся. Я спрашиваю, почему. А потому что приняты законы, не позволяющие повышать квартплату с одной стороны, а с другой — запрещающие выселять тех, кто вообще не платит. И все рушится», — ответил президент.

Конечно, вы правы, у нас еще очень много проблем в социальной сфере, которые государство должно решить.
Владимир Путин
президент РФ
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На вопрос, почему же государство не решает эти проблемы, Путин ответил, что это не так.

«Сейчас мы приняли целый пакет мер для поддержки семей с детьми. Инвалидам тоже будем повышать пенсию. Вы же учитесь, значит, у вас есть возможность учиться», — заверил он.

Женщина также поинтересовалась, почему президент во время поздравления россиян с новым 2020 годом ни слова не сказал о нацпроектах.

«Мне кажется, что мы так часто говорим про нацпроекты. Это значит, что мы плохо проводим информационное сопровождение этих крупных проектов. Мы сделаем это лучше, я вам обещаю», — ответил глава государства.

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Источник:©Аргументы и факты
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