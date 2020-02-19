Путин согласился, что трудно прожить на 10 800 рублей

«Думаю, что очень трудно», — ответил Путин.
Собеседница президента предположила, что его зарплата больше.
«Не только у меня. Есть гораздо более высокие зарплаты. У президента не самая высокая зарплата», — ответил Путин.
Петербурженка также пожаловалась, что на установленный государством прожиточный минимум нельзя купить продукты, и задалась вопросом, как быть матерям-одиночкам.
«Я понимаю. Поэтому мы сейчас целую программу поддержки семей с детьми проводим. Большая программа», — сказал Путин.
Его собеседница рассказала также, что у нее врачи обнаружили отек мозга, но, тем не менее, она учится на экономиста.
«Не отчаивайтесь. Ситуация меняется», — сказал Путин.
По словам женщины, вместе с ней учится инвалид второй группы, который получает пенсию в 3800 рублей.
Мы исходим из того, что есть какие-то дополнительные доходы. Конечно, на эти деньги невозможно прожить. Государство делает все, что оно в состоянии.
Владимир Путин президент РФ
При этом, продолжила женщина, одна квартплата в настоящее время составляет 4000 рублей, и к тому же постоянно увеличивается взнос за капремонт.
«Я в некоторые страны приезжаю, и смотрю — стоят разваленные дома. Просто рушатся. Я спрашиваю, почему. А потому что приняты законы, не позволяющие повышать квартплату с одной стороны, а с другой — запрещающие выселять тех, кто вообще не платит. И все рушится», — ответил президент.
Конечно, вы правы, у нас еще очень много проблем в социальной сфере, которые государство должно решить.
Владимир Путинпрезидент РФ
На вопрос, почему же государство не решает эти проблемы, Путин ответил, что это не так.
«Сейчас мы приняли целый пакет мер для поддержки семей с детьми. Инвалидам тоже будем повышать пенсию. Вы же учитесь, значит, у вас есть возможность учиться», — заверил он.
Женщина также поинтересовалась, почему президент во время поздравления россиян с новым 2020 годом ни слова не сказал о нацпроектах.
«Мне кажется, что мы так часто говорим про нацпроекты. Это значит, что мы плохо проводим информационное сопровождение этих крупных проектов. Мы сделаем это лучше, я вам обещаю», — ответил глава государства.
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