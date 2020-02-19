15:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художник рисует мини-картины, которые помещаются в карман
Реалистичные пейзажи маслом.
Художник Ремингтон Робинсон родом из штата Огайо в 2004 году переехал в город Боулдер, штат Колорадо, поскольку всегда мечтал рисовать горы с натуры.
Во время своих походов на природу Робинсон всегда брал холст и краски, но
Со временем его картины становились все меньше, а вот простора для творчества и путешествий было все больше.
В 2018 году художник открыл для себя прелести крохотных жестяных баночек
Екатерина Гура