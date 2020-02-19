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15:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художник рисует мини-картины, которые помещаются в карман

Реалистичные пейзажи маслом.

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10
фотографий
10
фотографий

Художник Ремингтон Робинсон родом из штата Огайо в 2004 году переехал в город Боулдер, штат Колорадо, поскольку всегда мечтал рисовать горы с натуры.

Во время своих походов на природу Робинсон всегда брал холст и краски, но из-за большого веса художественных принадлежностей прогулки получались довольно некомфортными.

Примерно в 2007 году Ремингтон нашел в интернете художников, которые рисовали мини-картины и тоже захотел попробовать делать миниатюры.

Со временем его картины становились все меньше, а вот простора для творчества и путешествий было все больше.

В 2018 году художник открыл для себя прелести крохотных жестяных баночек из-под леденцов. В них отлично помещалась компактная палитра масляных красок и небольшой кусок специальной бумаги. Такие картины и краски легко помещаются в карман, что делает творческий процесс в разы удобнее.

Екатерина Гура

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