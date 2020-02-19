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17:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые нашли предполагаемую гробницу основателя Рима

Скрытое захоронение находилось в затерянном римском храме.

Удивительное открытие сделали специалисты Археологического парка «Колизей». В скрытом подземном храме на Римском Форуме они обнаружили вход в затерянный римский храм, внутри которого был найден каменный саркофаг длиной 1,4 метра.

Директор археологического парка Альфонсина Руссо рассказал, что в гробнице могли храниться останки легендарного основателя Рима Ромула.

К сожалению, саркофаг не содержал никаких останков, лишь несколько неопределенных символов на камне, которые ученым еще предстоит изучить, пишет The Sun.

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Подземный храм, где была найдена предположительная гробница древнего правителя, расположен ниже входной лестницы в курию. Это здание, сохранившееся до наших дней, было местом, где когда-то собирались для голосования римские сенаторы. Ученые считают, что там, где был найден саркофаг, располагался алтарь древнего храма.

Согласно легенде, Ромул и его брат Рем были детьми принцессы Реи Сильвии и бога войны Марса. Они были оставлены умирать младенцами в корзине на берегу реки Тибр, где их нашла волчица, которая и спасла их от смерти. Повзрослев, Ромул и Рем решили основать город, но не могли определиться, где именно. В итоге в 735 году до н. э. Ромул убил брата и основал Рим.

Екатерина Гура

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