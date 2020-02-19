Ученые нашли предполагаемую гробницу основателя Рима

Удивительное открытие сделали специалисты Археологического парка «Колизей». В скрытом подземном храме на Римском Форуме они обнаружили вход в затерянный римский храм, внутри которого был найден каменный саркофаг длиной 1,4 метра.
Директор археологического парка Альфонсина Руссо рассказал, что в гробнице могли храниться останки легендарного основателя Рима Ромула.
К сожалению, саркофаг не содержал никаких останков, лишь несколько неопределенных символов на камне, которые ученым еще предстоит изучить, пишет The Sun.
Подземный храм, где была найдена предположительная гробница древнего правителя, расположен ниже входной лестницы в курию. Это здание, сохранившееся до наших дней, было местом, где когда-то собирались для голосования римские сенаторы. Ученые считают, что там, где был найден саркофаг, располагался алтарь древнего храма.
Согласно легенде, Ромул и его брат Рем были детьми принцессы Реи Сильвии и бога войны Марса. Они были оставлены умирать младенцами в корзине на берегу реки Тибр, где их нашла волчица, которая и спасла их от смерти. Повзрослев, Ромул и Рем решили основать город, но не могли определиться, где именно. В итоге в 735 году до н. э. Ромул убил брата и основал Рим.