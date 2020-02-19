17:07 (мск), источник: Новости Mail.ru
Женщина пропылесосила тротуар и стала знаменитой (видео)
Непростая история, которая показывает, что мир не без добрых людей.
Жительница американского города по имени Кэти Родригес неожиданно прославилась после того, как проявила необычную любовь к чистоте.
Женщина пропылесосила тротуар возле своего дома. Проезжающий рядом местный житель Брэндон Татро был настолько удивлен, что записал видео на телефон и поделился им в соцсети.
«Что ж, мы в Якиме. Мы все это видим. Думаю, она никогда раньше не слышала о метле», — прокомментировал он увиденное.
«Ее метла
Вскоре об истории узнали журналисты, и Кэти Родригес показали по местному телевидению. И тут неожиданно оказалось, что история с пылесосом намного сложнее, чем кажется на первый взгляд.
«Я не наркоманка и не сумасшедшая, я просто подумала о других», — сказала Родригес в интервью KIMA TV.
Оказалось также, что у нарушителя не было страховки, а семья Кэти потеряла свое единственное средство передвижения.
Разместивший видео Татро извинился перед соседкой. Он также первым пожертвовал Родригесам деньги, чтобы они быстрее смогли купить новый автомобиль. Благодаря резонансу в СМИ желающих помочь семье оказалось немало.
Анна Лысенко