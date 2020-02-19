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17:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

Женщина пропылесосила тротуар и стала знаменитой (видео)

Непростая история, которая показывает, что мир не без добрых людей.

Жительница американского города по имени Кэти Родригес неожиданно прославилась после того, как проявила необычную любовь к чистоте.

Женщина пропылесосила тротуар возле своего дома. Проезжающий рядом местный житель Брэндон Татро был настолько удивлен, что записал видео на телефон и поделился им в соцсети.

«Что ж, мы в Якиме. Мы все это видим. Думаю, она никогда раньше не слышала о метле», — прокомментировал он увиденное.

«Ее метла где-то на кухне. Стоит там сама по себе», — написал один из комментаторов, имея в виду недавний антигравитационный флешмоб. «Она точно создает новый тренд!» — прокомментировал другой подписчик.

Вскоре об истории узнали журналисты, и Кэти Родригес показали по местному телевидению. И тут неожиданно оказалось, что история с пылесосом намного сложнее, чем кажется на первый взгляд.

«Я не наркоманка и не сумасшедшая, я просто подумала о других», — сказала Родригес в интервью KIMA TV.

Она рассказала, что рядом с ее домом произошло ДТП. Пьяный водитель врезался в фургон Кэти, превратив его в лепешку. Когда авто отвезли на свалку, женщина использовала пылесос, чтобы собрать мелкие осколки, ведь на них могли наступить дети или животные.

Оказалось также, что у нарушителя не было страховки, а семья Кэти потеряла свое единственное средство передвижения.

Разместивший видео Татро извинился перед соседкой. Он также первым пожертвовал Родригесам деньги, чтобы они быстрее смогли купить новый автомобиль. Благодаря резонансу в СМИ желающих помочь семье оказалось немало.

Анна Лысенко

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