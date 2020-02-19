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17:55 (мск), источник: RTVi

Не такой смертельный, но зато заразный: что китайские ученые узнали о вирусе COVID-19

Эксперты из Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний обработали данные нескольких десятков тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-19 и сравнили показатели его заразности и летальности с другими коронавирусами SARS и MERS. Подробности исследования китайских ученых — в материале RTVI.

Коронавирус Covid-19по данным JHU CSSE на 02:53 MSK, 19.02
75 152Инфицировано
2 007Скончалось
14 352Выздоровело
17
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17
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17
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В исследовании использовали данные больше 72 тысяч человек, среди которых были 44 тысячи с подтвержденными случая заражения COVID-19. Ученые пришли к выводу, что большое количество умерших связано с широким распространением вируса, который передается воздушно-капельным путем.

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Из 44672 заболевших, данные которых взяли для анализа, умерли 1023 человека. Таким образом летальность COVID-19 составляет 2,3%. При этом от вспышки атипичной пневмонии SARS погибли 9,6% зараженных, а от коронавируса MERS — 35%. Для сравнения, по данным Центра по контролю заболеваниями США, от сезонного гриппа погибает 0,1% заболевших.

Многие погибшие от COVID-19 были пожилыми людьми, которые более восприимчивы к серьезным заболеваниям. Среди людей старше 80 лет летальность достигла 14,8%, а наибольшему риску оказались подвержены люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В целом у 80,9% заболевших болезнь протекала в легкой форме, 13,8% инфицированных находились в тяжелом состоянии, а 4,7% — в критическом.

У мужчин риск умереть оказался выше, чем у женщин.

В исследовании отмечалось, что несмотря на высокий риск заражения летальность среди медиков оказалась низкой. Она составила 0,3% при том, что на 11 февраля были инфицированы больше трех тысяч человек.

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По оценке китайских экспертов, скорость распространения вируса достигла своего пика с 24 по 26 января. С 11 февраля темпы эпидемии стали снижаться.

По мнению директора американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, исследования эпидемии на начальной стадии не могут дать точного показателя летальности. Он полагает, что итоговый процент умерших от COVID-19 будет меньше 2%.

Эпидемия коронавируса началась в конце декабря в китайском городе Ухань. К 19 февраля, число погибших превысило две тысячи человек, а количество зараженных составило почти 75 тысяч.

Первые случаи заболевания коронавирусом MERS зарегистрировали в 2012 году в Саудовской Аравии. Вирусом заболели около 2,5 тысяч человек, из них больше 800 погибли. От вируса SARS, вспышка которого в 2002 году началась в Китае, погибли 813 человек, а количество зараженных превысило восемь тысяч человек.

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