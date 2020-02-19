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17:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

Мужчина нашел медаль героя Первой мировой войны, пролежавшую в поле более 100 лет

Он провел расследование и вернул медаль родственникам солдата.

56-летний Стивен Дентон — энтузиаст-металлоискатель. Во время своего очередного похода неподалеку от города Кале во Франции в поле рядом с фермой он обнаружил нечто ценное. На глубине почти двух метров под землей лежала бронзовая медаль времен Первой мировой войны.

Медаль в форме звезды была датирована 1914−1915 годами. Когда Дентон принес ее домой и очистил, то обнаружил на ней имя Фрэнсис Джозеф Тайсо, а также звание и номер. Мужчина решил провести расследование и узнать больше о владельце медали. Оказалось, что она принадлежала рядовому Тайсо, который был убит в возрасте 19 лет в марте 1915 года в битве при Нев-Шапель, в Кале, Франция. Поиски информации вывели Дентона на родственницу бойца. Ей оказалась 36-летняя прапрапраплемянница Тайсо Абигайль Бартаби.

По словам женщины, она была поражена, когда с ней связался Дентон и сообщил о находке.

Абигайль призналась, что слышала о дальнем родственнике-герое от своей покойной бабушки, но не помнила никаких деталей.

Дентон решил встретиться с Бартаби и лично передать ей медаль, а также его фото и данные, которые он сумел найти в архивах, пишет Mirror. Абигайль при встрече не смогла сдержать слез, а Стивен отметил, что вернуть медаль семье героя было для него делом чести.

Екатерина Гура

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