19 февраля, источник: Газета.Ру
Глава Союза пенсионеров призвал российских звезд «постыдиться» говорить о размере своих пенсий
Деятелям культуры и
«Я думаю, им надо постыдиться говорить о своих пенсионных доходах. Одно дело, когда речь идет о тружениках, — вот они могут жаловаться. Я не одобряю такие высказывания, они не от знания. Это способ завоевать
Рязанский предположил, что многие знаменитости, дожив до пенсии, начинают удивляться размеру выплат, сравнивая их со своими зарплатами или гонорарами.
«Они просто все начинают удивляться тому, как наши граждане могут жить на эту пенсию. Для них пенсия в 20−30 тысяч совсем не та, на которую они рассчитывали», — подчеркнул собеседник «Газеты.Ru».
Сенатор добавил, что его пенсия составляет чуть больше 19 тысяч рублей.
Ранее Леонид Якубович назвал размер своей пенсии и признался, что не понимает, куда уходят 13% от его зарплаты.
На маленькую пенсию также пожаловались Юлий Гусман, Николай Расторгуев, Александр