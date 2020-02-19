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19 февраля, источник: Газета.Ру

Глава Союза пенсионеров призвал российских звезд «постыдиться» говорить о размере своих пенсий

Деятелям культуры и шоу-бизнеса не следует жаловаться на маленькие пенсии. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал первый замглавы социального комитета Совета Федерации и председатель «Союза пенсионеров России» Валерий Рязанский.

Источник: РИА "Новости"

«Я думаю, им надо постыдиться говорить о своих пенсионных доходах. Одно дело, когда речь идет о тружениках, — вот они могут жаловаться. Я не одобряю такие высказывания, они не от знания. Это способ завоевать какие-то симпатии», — сказал сенатор.

Рязанский предположил, что многие знаменитости, дожив до пенсии, начинают удивляться размеру выплат, сравнивая их со своими зарплатами или гонорарами.

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«Они просто все начинают удивляться тому, как наши граждане могут жить на эту пенсию. Для них пенсия в 20−30 тысяч совсем не та, на которую они рассчитывали», — подчеркнул собеседник «Газеты.Ru».

Сенатор добавил, что его пенсия составляет чуть больше 19 тысяч рублей.

Ранее Леонид Якубович назвал размер своей пенсии и признался, что не понимает, куда уходят 13% от его зарплаты.

На маленькую пенсию также пожаловались Юлий Гусман, Николай Расторгуев, Александр Панкратов-Черный, Юрий Куклачев, Эдита Пьеха, Александр Друзь и другие.

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