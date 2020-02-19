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20:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Православный бизнесмен пообещал поддержку всем оскорбленным Водонаевой

Православный бизнесмен, владелец телеканала «Царьград» Константин Малофеев, ответил скандальной телеведущей Алене Водонаевой, которая заявила на него в полицию. Малофеев пообещал юридическую поддержку всем оскорбленным Водонаевой и заявил, что общество не намерено «спускать таким барышням откровенное хамство».

Источник: РИА "Новости"

Месяц назад светская львица, бывшая звезда «Дома-2» Алена Водонаева написала скандальный пост в инстаграмме, где утверждала, что в России в большинстве рожает «необразованное быдло», которому «не хватает ума» осознать, как правильно воспитывать детей. Многодетные семьи, которые живут в нищете, Водонаева «презирает», и призывает своих подписчиков «не рожать рабов этому государству».

Пост подвергся многочисленной критике. Сомнительную позицию телеведущей осудили политики, актеры и общественные деятели. Полиция начала проверку постов Водонаевой по статье «Возбуждение ненависти или вражды».

Константин Малофеев в эфире программы «Время покажет» заявил, что намерен лично контролировать ход полицейской проверки и призвал телеведущую извиниться. Однако та и не думала приносить извинения, а вместо этого попросила полицию проверить самого Малофеева на предмет нарушения статьи «Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования».

Бизнесмен в ответ заявил, что уважение к многодетным семьям обязывает его защитить их достоинство.
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«Водонаева оскорбила людей, которые растят детей в России, растят зачастую в тяжелейших бытовых условиях, — сказал Константин Малофеев. — Выпускница “института благородных девиц Дома-2”, “писательница” Водонаева называет их “необразованным быдлом”, берет на себя смелость рассуждать о праве наших сограждан на материнский капитал. Эти люди не участвуют в реалити-шоу, но уважение к реальности их жизни, в которой ни времени, ни сил, ни денег на адвокатов — требует вмешаться и защитить их достоинство. Они обращаются к нам, в Правозащитный центр, а мы бесплатно помогаем им с юридической поддержкой».

Бизнесмен отметил, что заявления всех оскорбленных Водонаевой людей будут внимательно рассмотрены правоохранительными органами.

«Я обещаю, что заявления возмущенных оскорблениями Водонаевой граждан будут приняты и рассмотрены со всем вниманием и прокуратурой, и полицией, и судом, — заявил Малофеев. — Водонаевой и ей подобным это станет хорошим уроком — за прекрасных родителей, которые работают в поте лица, чтобы вырастить своих детей, есть кому постоять. Общество не может и не будет спускать таким барышням откровенное хамство».

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