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00:22 (мск), источник: Известия

Ученые спрогнозировали эпидемию коронавируса в России

В октябре Россию может накрыть эпидемия коронавируса. Такой прогноз «Известиям» дал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

Коронавирус Covid-19по данным JHU CSSE на 02:53 MSK, 19.02
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Лукашев напомнил, что респираторные заболевания распространяются волнами, и если первая вспышка обошла Россию стороной, то вторая может прийти осенью, ведь коронавирус продолжает распространяться по миру.

Он уверен, что COVID-2019 не исчезнет сам по себе, и допускает возможность масштабной эпидемии.

«Продолжается рост количества случаев заражения за пределами Китая, и хотя он достаточно медленный, но наблюдается во многих странах. Причем у нас есть сведения о числе инфицированных только из стран с сильной медициной. Что происходит в развивающихся государствах, мы можем только предполагать», — отметил он.

При этом профессор, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии НГУ Сергей Нетёсов полагает, что паниковать рано, ведь страны, в том числе и Россия, принимают «достаточно серьезные меры» по предотвращению распространения заболевания.

Так, с 20 февраля вступит в силу временный запрет на въезд в Россию гражданам КНР, приезжающим в частных, учебных, туристических целях и для осуществления трудовой деятельности.

Москва уже приостановила чартерное авиасообщение с Китаем и полностью прекратила железнодорожное, а также забрала своих граждан из провинции Хубэй, откуда началось распространение коронавируса. Всех эвакуированных поместили в медицинский центр под Тюменью на двухнедельный карантин, который завершился 19 февраля.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась и в других странах. По состоянию на 19 февраля число жертв заболевания только в КНР достигло 2004 человек, подтвержденных случаев заражения — более 74 тыс.

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19 февраля© Ньюстюб
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