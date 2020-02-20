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15:01 (мск), источник: Аргументы и факты

Потерянные сокровища. Как страны мира сражаются за исторические артефакты?

Всё больше государств через судебные иски требуют возвращения исторических ценностей.

Источник: Reuters
Брекзит может поспособствовать возвращению в различные страны Евросоюза исторических артефактов, незаконным путем вывезенных из европейских стран в Великобританию. Соответствующий пункт в соглашение о выходе между Лондоном и Брюсселем требует включить греческое правительство.

«Мраморы Элгина»

Потомков древних эллинов уже долгие годы волнует судьба исторических ценностей, которые хранятся в британских музеях и частных коллекциях. В частности, Греция неоднократно требовала от Лондона так называемые «мраморы Элгина»: мраморные скульптуры Парфенона, которые британский посол в Османской империи лорд Элгин в 1802 году снял с афинского Акрополя и вывез к себе на родину. В коллекцию входят 12 скульптур, плиты с орнаментами и другие фрагменты с фронтонов Парфенона, в том числе рельефный фриз «Панафинейская процессия», плиты фриза из храма Бескрылой Ники и одна из кариатид Эрехтейона.

Всего в Британском музее хранится 40% уцелевших мраморных скульптур греческого Акрополя.
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Британское правительство отказывается вернуть их Греции, ссылаясь на то, что с юридической точки зрения всё законно. Лорд Элгин приобрел скульптуры у османских властей на законных основаниях в соответствии с правом тех лет. Сами скульптуры, по мнению британских властей, находятся в «полной безопасности» в Британском музее и сейчас открыты для осмотра всем желающим. Греки возражают, что Элгин добился разрешения на вывоз скульптур с помощью взяток.

Споры о судьбе артефактов возобновились с новой силой в 2009 году, когда в Афинах был открыт Музей Акрополя. С тех пор греческое правительство каждый год поднимает эту тему на всех уровнях. К примеру, в 2014 году премьер-министр Алексис Ципрас обратился к главе британского правительства Терезе Мэй с требованием вернуть скульптуры. «Мраморы принадлежат мировому культурному наследию, но их настоящее место — Парфенон», — заявил тогда Ципрас.

Временный зал для демонстрации мраморных скульптур Парфенона, картина 1819 года

Кто прав?

Для возвращения скульптур греки перепробовали множество самых разных способов. К примеру, юридическую группу, которая отстаивала права греков, в 2014 году возглавила супруга Джорджа Клуни, адвокат и правозащитница Амаль Аламуддин. Однако прошло пять лет, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки.

Сейчас Греция сделала новый шаг. В последней версии мандата на переговоры между ЕС и Великобританией по торговому соглашению после Брекзита есть условие «рассматривать случаи, связанные с компенсацией или возвратом незаконно изъятых культурных объектов в страны их происхождения».

Инициаторами этого условия стали Греция, Испания, Италия и Кипр. У каждой из этих стран есть претензии к Великобритании по поводу исторических артефактов, вывезенных с их территорий.
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«К торговому соглашению эти споры никакого отношения, конечно, не имеют, — уверен юрист, партнер юридической компании “ФБК-Право” Александр Ермоленко. — Для этих стран это всего лишь повод поднять эту историю». По его словам, споры о принадлежности исторических артефактов всегда затягиваются на долгие годы. «С одной стороны, есть право собственности. Лорд Элгин приобрел статуи на свои деньги законным по тем временам способом. С другой стороны, в современном праве есть понимание, что культурные артефакты должны возвращаться на родину. То есть с юридической точки зрения правы обе стороны».

В греческой позиции, по словам юриста, тоже есть лукавство. «Греки требуют вернуть коллекцию без всякой компенсации, хотя она была приобретена послом за крупную сумму денег. Если бы, например, Афины предложили выкупить коллекцию у Британского музея по рыночной цене, это было бы одно дело. Но они фактически хотят получить сокровища задаром», — говорит Ермоленко. Впрочем, даже если бы греки предложили компенсацию, Британский музей и тогда бы вряд ли пошел на переговоры, принимая во внимание огромное культурное значение коллекции.

Мраморные скульптуры Парфенона | Источник: AFP 2020

О каких ещё артефактах спорят в мире?

Огромное количество культурных ценностей и поныне служит предметом острых споров между разными странами мира.

К примеру, Индия долгие годы пытается отсудить у Великобритании легендарный бриллиант «Кохинор».
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Согласно легенде, один из самых больших бриллиантов в мире (191 карат) был найден 5 тысяч лет назад в Южной Индии, в копях Голконды. Обладание камнем приписывают мифическим героям и богам, он упоминается в знаменитом индийском эпосе «Махабхарата». Достоверно известно, что до 1304 года он принадлежал раджам княжества Мальва, затем попал в руки Великих Моголов и персидских шахов. В середине XIX века им завладели англичане, и знаменитый камень был преподнесен в дар королеве Виктории. По её желанию камень был огранен (при этом он потерял в весе почти в два раза, со 191 до 108 карат, но стал кристально чистым) и украсил британскую корону.

После обретения Индией независимости власти этой страны потребовали вернуть камень на родину. В 2015 году они подали официальный иск королеве Елизавете II. Однако с мёртвой точки дело так и не сдвинулось.

К Великобритании вообще предъявляется очень много исков о возвращении культурных ценностей: несколько веков в империю свозили сокровища со всего мира.

Бриллиант Кохинур (в центре) в короле английской королевы
Иски к британским музеям, к примеру, направляют из Египта. Там требуют вернуть знаменитый Розетский камень, который позволил французскому египтологу Франсуа Шампольону расшифровать египетские иероглифы.

В 1801 году камень был захвачен англичанами у французских солдат, оккупировавших Египет.

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Множество требований предъявляется и Германии. Тот же Египет требует от немцев вернуть бюст Нефертити, а Турция — знаменитый Пергамский алтарь, вывезенный немецкими археологами с территории Османской империи перед Первой мировой войной. Сейчас алтарь выставлен в одноименном музее в Берлине. А наследники еврейских арт-дилеров пытаются отсудить у Германии так называемые «Сокровища Вельфов»: реликвии, кресты и церковную утварь XII—XIV вв., которые рыцарские роды дарили собору немецкого города Брунсвика. В 1929 году герцог Брунсвика продал 82 предмета из коллекции пяти франкфуртским арт-дилерам. Позднее половину коллекции вывезли в Америку, где ее продали в розницу, а другую половину (40 предметов) за 4,25 млн рейхсмарок ($7 млн) выкупил Герман Геринг и подарил Гитлеру. Теперь наследники арт-дилеров заявляют, что сделка была проведена под нажимом нацистов. Однако, несмотря на все извинения, которые принесло современное немецкое правительство, сокровища так и остались в Германии: они объявлены национальным достоянием страны.

Многие сокровища осели и в музеях США. Египет требует вернуть статую богини Хатшепсут от «Метрополитена» в Нью-Йорке, а бюст сына царя Анххафа — от музея изящных искусств в Бостоне. В Йельском университете хранятся сокровища инков, найденные американским археологом Хайремом Бингемом в Мачу-Пикчу в 1911 году. Власти Перу настаивают на том, что исследователь не имел права вывозить ценности, поэтому университет должен вернуть всё обратно. Однако дело по-прежнему не сдвинулось с мёртвой точки.

Есть претензии и к России.

По результатам Второй мировой войны в СССР из Германии был вывезен «Эберсвальдский клад» золотых изделий бронзового века и знаменитое «Золото Шлимана» — коллекция артефактов, найденная немецким археологом во время раскопок легендарной Трои. Последнее требуют вернуть не только немцы, но и турки. В Анкаре считают, что немцы незаконно вывезли коллекцию из Османской империи.

Но и Россию тоже можно назвать пострадавшей стороной. Так и не вернулась в крымские музеи коллекция «золота скифов», которая была арестована властями Нидерландов после того, как Крым присоединился к России. Крымские музеи потребовали вернуть артефакты, ссылаясь на договор о возврате, который всегда заключается, когда ценные музейные коллекции отправляются на выставку за границу. Однако встречный иск подали украинские власти, указав, что коллекция принадлежит Украине. В нидерландских судах до сих пор продолжается разбирательство.

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