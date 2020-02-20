15:01 (мск), источник: Аргументы и факты
Потерянные сокровища. Как страны мира сражаются за исторические артефакты?
Всё больше государств через судебные иски требуют возвращения исторических ценностей.
Потомков древних эллинов уже долгие годы волнует судьба исторических ценностей, которые хранятся в британских музеях и частных коллекциях. В частности, Греция неоднократно требовала от Лондона так называемые «мраморы Элгина»: мраморные скульптуры Парфенона, которые британский посол в Османской империи лорд Элгин в 1802 году снял с афинского Акрополя и вывез к себе на родину. В коллекцию входят 12 скульптур, плиты с орнаментами и другие фрагменты с фронтонов Парфенона, в том числе рельефный фриз «Панафинейская процессия», плиты фриза из храма Бескрылой Ники и одна из кариатид Эрехтейона.
Британское правительство отказывается вернуть их Греции, ссылаясь на то, что с юридической точки зрения всё законно. Лорд Элгин приобрел скульптуры у османских властей на законных основаниях в соответствии с правом тех лет. Сами скульптуры, по мнению британских властей, находятся в «полной безопасности» в Британском музее и сейчас открыты для осмотра всем желающим. Греки возражают, что Элгин добился разрешения на вывоз скульптур с помощью взяток.
Споры о судьбе артефактов возобновились с новой силой в 2009 году, когда в Афинах был открыт Музей Акрополя. С тех пор греческое правительство каждый год поднимает эту тему на всех уровнях. К примеру, в 2014 году
Для возвращения скульптур греки перепробовали множество самых разных способов. К примеру, юридическую группу, которая отстаивала права греков, в 2014 году возглавила супруга Джорджа Клуни, адвокат и правозащитница Амаль Аламуддин. Однако прошло пять лет, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки.
Сейчас Греция сделала новый шаг. В последней версии мандата на переговоры между ЕС и Великобританией по торговому соглашению после Брекзита есть условие «рассматривать случаи, связанные с компенсацией или возвратом незаконно изъятых культурных объектов в страны их происхождения».
«К торговому соглашению эти споры никакого отношения, конечно, не имеют, — уверен юрист, партнер юридической компании “ФБК-Право” Александр Ермоленко. — Для этих стран это всего лишь повод поднять эту историю». По его словам, споры о принадлежности исторических артефактов всегда затягиваются на долгие годы. «С одной стороны, есть право собственности. Лорд Элгин приобрел статуи на свои деньги законным по тем временам способом. С другой стороны, в современном праве есть понимание, что культурные артефакты должны возвращаться на родину. То есть с юридической точки зрения правы обе стороны».
В греческой позиции, по словам юриста, тоже есть лукавство. «Греки требуют вернуть коллекцию без всякой компенсации, хотя она была приобретена послом за крупную сумму денег. Если бы, например, Афины предложили выкупить коллекцию у Британского музея по рыночной цене, это было бы одно дело. Но они фактически хотят получить сокровища задаром», — говорит Ермоленко. Впрочем, даже если бы греки предложили компенсацию, Британский музей и тогда бы вряд ли пошел на переговоры, принимая во внимание огромное культурное значение коллекции.
Огромное количество культурных ценностей и поныне служит предметом острых споров между разными странами мира.
Согласно легенде, один из самых больших бриллиантов в мире (191 карат) был найден 5 тысяч лет назад в Южной Индии, в копях Голконды. Обладание камнем приписывают мифическим героям и богам, он упоминается в знаменитом индийском эпосе «Махабхарата». Достоверно известно, что до 1304 года он принадлежал раджам княжества Мальва, затем попал в руки Великих Моголов и персидских шахов. В середине XIX века им завладели англичане, и знаменитый камень был преподнесен в дар королеве Виктории. По её желанию камень был огранен (при этом он потерял в весе почти в два раза, со 191 до 108 карат, но стал кристально чистым) и украсил британскую корону.
После обретения Индией независимости власти этой страны потребовали вернуть камень на родину. В 2015 году они подали официальный иск королеве Елизавете II. Однако с мёртвой точки дело так и не сдвинулось.
К Великобритании вообще предъявляется очень много исков о возвращении культурных ценностей: несколько веков в империю свозили сокровища со всего мира.
В 1801 году камень был захвачен англичанами у французских солдат, оккупировавших Египет.
Множество требований предъявляется и Германии. Тот же Египет требует от немцев вернуть бюст Нефертити, а Турция — знаменитый Пергамский алтарь, вывезенный немецкими археологами с территории Османской империи перед Первой мировой войной. Сейчас алтарь выставлен в одноименном музее в Берлине. А наследники еврейских
Многие сокровища осели и в музеях США. Египет требует вернуть статую богини Хатшепсут от «Метрополитена» в
По результатам Второй мировой войны в СССР из Германии был вывезен «Эберсвальдский клад» золотых изделий бронзового века и знаменитое «Золото Шлимана» — коллекция артефактов, найденная немецким археологом во время раскопок легендарной Трои. Последнее требуют вернуть не только немцы, но и турки. В Анкаре считают, что немцы незаконно вывезли коллекцию из Османской империи.
Но и Россию тоже можно назвать пострадавшей стороной. Так и не вернулась в крымские музеи коллекция «золота скифов», которая была арестована властями Нидерландов после того, как Крым присоединился к России. Крымские музеи потребовали вернуть артефакты, ссылаясь на договор о возврате, который всегда заключается, когда ценные музейные коллекции отправляются на выставку за границу. Однако встречный иск подали украинские власти, указав, что коллекция принадлежит Украине. В нидерландских судах до сих пор продолжается разбирательство.