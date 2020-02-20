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10:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

На пляж вынесло послание, написанное 82 года назад

Нашедший его мужчина провел целое расследование.

55-летний британец Найджел Хилл, выгуливая собаку на пляже острова Джерси, случайно заметил вынесенную на берег бутылку с посланием внутри.

Он осторожно развернул записку. Оказалось, что ее выбросили в море 5 сентября 1938 года. За 82 года, прошедшие с тех пор, бутылка проплыла совсем немного. Автор послания, Джон Стейплфорд, жил всего в 402 километрах в городе Барнет, графство Хартфордшир, сообщает Daily Mail.

Стейплфорд просил нашедшего бутылку человека отправить в ответ свою фотографию.

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Найджел Хилл решил поискать родственников Стейплфорда, решив, что находка может стать для них приятным сюрпризом. Но оказалось, что по указанному адресу живут совсем другие люди, которые никогда не слышали о Джоне Стейплфорде.

Они согласились проверить документы и выяснили, что Джон Стейплфорд действительно когда-то владел их домом. Он приобрел его в 1921 году.

При помощи других местных жителей Хиллу удалось выяснить, что Стейплфорд работал бухгалтером, был женат на женщине по имени Нелли и умер 2 декабря 1980 года в возрасте 91 года. Свои последние дни он провел в Норфолке.

Анна Лысенко

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