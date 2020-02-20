На пляж вынесло послание, написанное 82 года назад

55-летний британец Найджел Хилл, выгуливая собаку на пляже острова Джерси, случайно заметил вынесенную на берег бутылку с посланием внутри.
Он осторожно развернул записку. Оказалось, что ее выбросили в море 5 сентября 1938 года. За 82 года, прошедшие с тех пор, бутылка проплыла совсем немного. Автор послания, Джон Стейплфорд, жил всего в 402 километрах в городе Барнет, графство Хартфордшир, сообщает Daily Mail.
Стейплфорд просил нашедшего бутылку человека отправить в ответ свою фотографию.
Найджел Хилл решил поискать родственников Стейплфорда, решив, что находка может стать для них приятным сюрпризом. Но оказалось, что по указанному адресу живут совсем другие люди, которые никогда не слышали о Джоне Стейплфорде.
Они согласились проверить документы и выяснили, что Джон Стейплфорд действительно когда-то владел их домом. Он приобрел его в 1921 году.
При помощи других местных жителей Хиллу удалось выяснить, что Стейплфорд работал бухгалтером, был женат на женщине по имени Нелли и умер 2 декабря 1980 года в возрасте 91 года. Свои последние дни он провел в Норфолке.