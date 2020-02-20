В ПФР раскрыли детали перехода на электронные трудовые книжки

«Работодатель обязан уведомить каждого сотрудника до 30 июня об изменении в законодательстве и о праве выбора. Обращаю внимание на два основных момента, которые должны быть в этом уведомлении: о том, что изменилось законодательство и что сотрудник имеет право выбрать о том, как ему дальше вести сведения о трудовой деятельности либо трудовую книжку», — сказала она на конференции «Трудовое законодательство и цифровизация: новые вызовы и перспективы».
Белянцева также обратила внимание, что заявление от сотрудника должно быть подано только после уведомления. Такая хронологическая последовательность является обязательной. При этом разрешается уведомить сотрудника и принять у него заявление в один день. При этом уведомление и заявление обязательно должны быть в письменном виде.
Если работник выбирает электронную трудовую, бумажная выдаётся ему на руки. Последняя запись в ней должна быть о том, что работником подано заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности в электронном виде.
С 1 января вступил в силу закон о введении электронных трудовых книжек в РФ. Согласно ему, до 1 июля 2020 года все работодатели должны будут письменно проинформировать сотрудников о возможности сделать выбор: оставить трудовую в бумажной форме или перейти на электронную. Соответствующее заявление работнику нужно будет написать с 1 июля до 31 декабря.