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11:22 (мск), источник: РИА Новости

В ПФР раскрыли детали перехода на электронные трудовые книжки

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Работодатель должен уведомить сотрудника не только о возможности выбрать бумажную или электронную трудовую, но и об изменениях в законодательстве; уведомление и заявление о выборе трудовой должны быть в письменном виде, рассказала начальник Департамента организации персонифицированного учёта пенсионных прав застрахованных лиц ПФР Наталья Белянцева.

Источник: РИА Новости
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«Работодатель обязан уведомить каждого сотрудника до 30 июня об изменении в законодательстве и о праве выбора. Обращаю внимание на два основных момента, которые должны быть в этом уведомлении: о том, что изменилось законодательство и что сотрудник имеет право выбрать о том, как ему дальше вести сведения о трудовой деятельности либо трудовую книжку», — сказала она на конференции «Трудовое законодательство и цифровизация: новые вызовы и перспективы».

Белянцева также обратила внимание, что заявление от сотрудника должно быть подано только после уведомления. Такая хронологическая последовательность является обязательной. При этом разрешается уведомить сотрудника и принять у него заявление в один день. При этом уведомление и заявление обязательно должны быть в письменном виде.

Если работник выбирает электронную трудовую, бумажная выдаётся ему на руки. Последняя запись в ней должна быть о том, что работником подано заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности в электронном виде.

С 1 января вступил в силу закон о введении электронных трудовых книжек в РФ. Согласно ему, до 1 июля 2020 года все работодатели должны будут письменно проинформировать сотрудников о возможности сделать выбор: оставить трудовую в бумажной форме или перейти на электронную. Соответствующее заявление работнику нужно будет написать с 1 июля до 31 декабря.

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