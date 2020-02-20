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11:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Лас-Вегасе появились голуби в кепках с надписью «Сделаем Америку снова великой»

Акция понравилась не всем.

В Лас-Вегасе перед дебатами демократической партии США, анонимная «подпольная» организация под названием P.U.T.I.N. (сокращение от Pigeons United To Interfere Now — «Голуби, объединенные для вмешательства») выпустила в воздух десятки голубей в крохотных красных кепках с надписью Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой»), которая является слоганом Дональда Трампа.

Участники организации не просто водрузили на головы птиц кепки, но и признались, что тренировали птиц некоторое время. Пресс-релиз и видео выпуска голубей на волю сотрудники P.U.T.I.N. разослали в редакции американских СМИ, сообщает телеканал KSNV.

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Сообщается, что таким образом анонимные сторонники Трампа выразили «воздушную» поддержку действующему президенту и выступили против кандидатов от демократической партии.

После акции все голуби в кепках были отпущены на волю. В соцсетях появились многочисленные фото и видео птиц, разгуливающих по Лас-Вегасу в миниатюрных головных уборах. По мнению журналистов, участникам организации P.U.T.I.N. может грозить наказание за жестокое обращение с животными.

Напомним, что в 2019 году в Лас-Вегасе неизвестные приклеивали к головам голубей ковбойские шляпы. Позже птицы в сомбреро появились и в городе Рено.

Екатерина Гура

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