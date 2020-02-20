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12:05 (мск), источник: Lenta.Ru

Российская пенсионерка отправила в Кремль 1 рубль 10 копеек прибавки к пенсии

Учительница английского языка из Челябинска с 33-летним стажем Елена Карпеня после индексации пенсии на 6,6 процента получила прибавку в 1 рубль и 10 копеек. Она отправила эту сумму в Кремль на имя президента Владимира Путина, сообщает 74.RU.

Источник: РИА "Новости"

«Огромное спасибо за январскую индексацию (1 рубль). Учитель, 33 года стажа», — говорится в сообщении к ее банковскому переводу. Услуга обошлась пенсионерке в 81 рубль.

В разговоре с изданием Карпеня отметила, что по телевизору только и говорят о росте благосостояния и экономики, но лично ей не понятно, о чем идет речь.

В том году такая же история была [с индексацией], пока люди не начали отправлять деньги в Кремль. А в следующем году 50 копеек добавят? Лучше бы ничего не делали, чем так унижать людей.
Елена Карпеня
Пенсионерка

Она добавила, что после выхода на пенсию получала сначала 7200 рублей. За несколько лет, к декабрю 2019-го, эта сумма увеличилась до 9224 рублей.

Ранее ведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович рассказал, что не понимает, куда идут его 13 процентов от зарплаты. Его столичная пенсия составляет 23 тысячи рублей. Он также предложил заставить министра труда пожить на минимальную пенсию, чтобы ситуация сдвинулась с мертвой точки.

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