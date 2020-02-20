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12:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые: Сахара была переполнена рыбой

Исследование ученых предоставляет важную информацию о больших климатических изменениях, которые привели к образованию самой большой пустыни в мире.

Еще в раннем голоцене, 10,2 — 4,7 тысяч лет до нашей эры, в водоемах Сахары в огромном количестве плавали сомы и тиляпии.

Останки этих рыб обнаружены в пещере Такаркори на юго-западе Ливии, говорится в исследовании европейских ученых, опубликованном в PLOS ONE. В прошлом этот регион был влажным и имел большие запасы воды, о чем свидетельствуют следы многочисленных поселений и останки разнообразной фауны.

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Такаркори
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В Такакори ученые обнаружили более 17,5 тысяч останков животных, которыми питались древние обитатели Сахары. Почти 80% костей принадлежали рыбе, 19% — млекопитающим, а совсем незначительная часть — птицам, моллюскам и земноводным.

Исследователи датировали эти останки и обнаружили, что со временем количество рыбьих костей уменьшилось: в XI-VIII тысячелетии до н.э. рыба составляла 90% рациона местных жителей, а в VI-IV тысячелетии — только 40%. В это время обитатели Такакори переключились на охоту и животноводство.

Количество костей тилапии со временем уменьшилось очень сильно, хотя кости сома по-прежнему встречались часто. Это может говорить о том, что водоемы Сахары постепенно высыхали. Телапии перестало хватать кислорода, а вот у сомообразных есть вспомогательные органы дыхания, позволяющие им выживать в неглубоких, сильно прогретых водах.

Анна Лысенко

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