12:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые: Сахара была переполнена рыбой
Исследование ученых предоставляет важную информацию о больших климатических изменениях, которые привели к образованию самой большой пустыни в мире.
Еще в раннем голоцене, 10,2 — 4,7 тысяч лет до нашей эры, в водоемах Сахары в огромном количестве плавали сомы и тиляпии.
Останки этих рыб обнаружены в пещере Такаркори на
В Такакори ученые обнаружили более 17,5 тысяч останков животных, которыми питались древние обитатели Сахары. Почти 80% костей принадлежали рыбе, 19% — млекопитающим, а совсем незначительная часть — птицам, моллюскам и земноводным.
Исследователи датировали эти останки и обнаружили, что со временем количество рыбьих костей уменьшилось: в
Количество костей тилапии со временем уменьшилось очень сильно, хотя кости сома
Анна Лысенко