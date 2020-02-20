14:13 (мск), источник: Новости Mail.ru
Полицейский сделал селфи с четвероногим напарником и стал звездой соцсетей
Эти двое выглядели очень мило.
В середине февраля пользовательница Facebook по имени Джина Анзалдуа Стивенсон в группе Dogspotting Society опубликовала несколько забавных снимков. На фото полицейский делал в аэропорту селфи со своей служебной собакой. Как рассказала девушка, сначала полицейский сделал серию снимков, а затем начал показывать фото своему четвероногому напарнику. Со стороны это выглядело очень забавно и крайне мило.
Неудивительно, что пост быстро набрал тысячи лайков и стал вирусным. А спустя пару дней объявился и герой фото. Им оказался офицер полиции Далласа по имени Андре Клойд. Он рассказал, что его
Благодаря своей внезапной
Екатерина Гура