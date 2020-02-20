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14:13 (мск), источник: Новости Mail.ru

Полицейский сделал селфи с четвероногим напарником и стал звездой соцсетей

Эти двое выглядели очень мило.

В середине февраля пользовательница Facebook по имени Джина Анзалдуа Стивенсон в группе Dogspotting Society опубликовала несколько забавных снимков. На фото полицейский делал в аэропорту селфи со своей служебной собакой. Как рассказала девушка, сначала полицейский сделал серию снимков, а затем начал показывать фото своему четвероногому напарнику. Со стороны это выглядело очень забавно и крайне мило.

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Неудивительно, что пост быстро набрал тысячи лайков и стал вирусным. А спустя пару дней объявился и герой фото. Им оказался офицер полиции Далласа по имени Андре Клойд. Он рассказал, что его собаку-напарника зовут Зиги. Они вместе патрулировали аэропорт в тот день, а во время небольшого перерыва Андре решил сделать пару забавных снимков, сообщает телеканал NBCdfw.

So today I was finally able to brief Zigi on all the hype he caused this past weekend. Though he is highly trained, he...

Опубликовано Andre Cloyd Среда, 19 февраля 2020 г.

Благодаря своей внезапной интернет-популярности, мужчина даже дал несколько интервью и поучаствовал в программе на местном телевидении. Он также опубликовал в соцсетях те самые селфи с Зиги, сделанные в аэропорту.

Екатерина Гура

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