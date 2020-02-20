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14:13 (мск), источник: Новости Mail.ru

На готическом соборе в Солсбери устроили грандиозное световое шоу (фото, видео)

Инсталляция «Огни Сарума» создает эффект полного погружения.

800-летие знаменитого Солсберийского собора в Великобритании решили отметить масштабным световым шоу.

Собор Девы Марии в английском городе Солсбери был основан в 1220 году. Несмотря на внушающие размеры, его основную часть построили всего за 38 лет. Это очень быстрые сроки для XIII века. Собор знаменит своим 123-метровым шпилем. Это самое высокое средневековое здание Великобритании и чистейший образец английской готики.

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Юбилей собора будут праздновать весь год. На этой неделе все жители и гости Солсбери могут любоваться иммерсивной инсталляцией «Огни Сарума», которая создает эффект полного погружения.

Сарум — это название древнего поселения, которое существовало на месте Солсбери с ІІІ тысячелетия до нашей эры. Собор подсветили как снаружи, так и внутри. Над световым шоу работала команда Luxmuralis.

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Анна Лысенко

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