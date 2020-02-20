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14:41 (мск), источник: ТАСС

Песков прокомментировал диалог Путина с петербурженкой о доходах россиян

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предлагает не делать обобщающих выводов о доходах россиян на основе отдельных примеров. По его мнению, в каждом конкретном случае следует разбираться отдельно.

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В среду во время поездки в Санкт-Петербург президента России Владимира Путина к нему обратилась местная жительница с вопросом о том, как можно прожить на 10 тысяч 800 рублей в месяц. Глава государства согласился, что жить на такие деньги трудно, и рассказал о принимаемых властями мерах по повышению доходов граждан. В четверг, отвечая на вопросы журналистов, Песков прокомментировал эту беседу.

Представитель Кремля согласился, что озвученная петербурженкой сумма ниже прожиточного минимума и ниже минимального размера оплаты труда, который сейчас составляет 12 тысяч 130 рублей в месяц. «Конечно, нужно в каждом конкретном случае разбираться, что это за зарплата, где, что это за ставки», — считает Песков. Он напомнил, что в Кремле «неоднократно разбирались с такими конкретными ситуациями, когда получали обращения, когда шла подготовка к прямой линии (формат общения Путина с россиянами — прим. ТАСС)». «Мы часто приходили к выводу, что не везде четко сформулирована эта сумма, то есть где-то эта сумма сформулирована, когда человек работает за полставки, где-то еще что-то», — констатировал представитель Кремля. «Поэтому обобщающих выводов я бы не сделал», — подчеркнул он.

Говоря о низких доходах россиян, Песков обратил внимание на тот факт, что об этом речь шла в послании главы государства Федеральному собранию.

На повышение жизненного уровня и повышение доходов направлена целая программа, вчера, общаясь с этой женщиной, президент говорил о том, что делается. К сожалению, невозможно ожидать сиюминутных результатов, но делается очень много для того, чтобы поступательно поднимать жизненный уровень.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России

Пресс-секретарь президента не стал отвечать на вопрос, как жить на 12 тысяч 130 рублей в месяц, назвав его риторическим.

Песков не считает, что вопрос Путину петербуженки был провокацией. «Нет, я не думаю, что провокация», — сказал он. Представитель Кремля пояснил, что «Путин часто общается с людьми во время поездок по регионам, в данном случае в Санкт-Петербурге после того, как он возложил цветы к памятнику Собчаку, он увидел, что собрались люди, и он подошел к ним, чтобы пообщаться». По словам Пескова, среди собравшихся была женщина, которая «совершенно спокойно, совершенно вдумчиво говорила с президентом, давала свои аргументы и выслушала его аргументы».

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