14:41 (мск), источник: ТАСС
Песков прокомментировал диалог Путина с петербурженкой о доходах россиян
МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/.
В среду во время поездки в
Представитель Кремля согласился, что озвученная петербурженкой сумма ниже прожиточного минимума и ниже минимального размера оплаты труда, который сейчас составляет 12 тысяч 130 рублей в месяц. «Конечно, нужно в каждом конкретном случае разбираться, что это за зарплата, где, что это за ставки», — считает Песков. Он напомнил, что в Кремле «неоднократно разбирались с такими конкретными ситуациями, когда получали обращения, когда шла подготовка к прямой линии (формат общения Путина с россиянами — прим. ТАСС)». «Мы часто приходили к выводу, что не везде четко сформулирована эта сумма, то есть
Говоря о низких доходах россиян, Песков обратил внимание на тот факт, что об этом речь шла в послании главы государства Федеральному собранию.
На повышение жизненного уровня и повышение доходов направлена целая программа, вчера, общаясь с этой женщиной, президент говорил о том, что делается. К сожалению, невозможно ожидать сиюминутных результатов, но делается очень много для того, чтобы поступательно поднимать жизненный уровень.
Песков не считает, что вопрос Путину петербуженки был провокацией. «Нет, я не думаю, что провокация», — сказал он. Представитель Кремля пояснил, что «Путин часто общается с людьми во время поездок по регионам, в данном случае в