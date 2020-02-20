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14:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

Дрон показал стыковку ледоколов «Таймыр» и «Вайгач» (видео)

Корабли Росатомфлота соединились друг с другом ночью для передачи снаряжения.

Беспилотник «Росатома» снял, как два атомных ледокола «Таймыр» и «Вайгач» встретились для стыковки в акватории порта Сабетта на восточном берегу полуострова Ямал.

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«Таймыр» и «Вайгач» мощностью 40 МВт и длиной 152 метра могут работать при температуре до минус 50 градусов. Первый из них эксплуатируется с 1989 года, а второй — с 1990-го.

Во время загрузки произошла ошибка.
«Таймыр»
Во время загрузки произошла ошибка.
«Вайгач»

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
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