16:29 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пользователи Сети рассказывают о случайностях, изменивших их жизнь
Мелочи иногда имеют огромное значение.
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Мелочи иногда имеют огромное значение.
В середине февраля иллюстратор, работающий под псевдонимом Чилик предложил своим подписчикам в Twitter рассказать, какие случайности или незначительные события изменили их жизнь и привели к неожиданным последствиям.
Расскажите как какая-то мелочь или случайность серьёзно изменила вашу жизнь— Чилик (@Chilikto) February 12, 2020
Эта тема оказалась очень актуальной и тред быстро стал популярным. Многие истории действительно заставляют поверить в судьбу.
Решил твиттер вести почти случайно.— Дипмиссия Уругвая (@think_not_think) February 12, 2020
Потом начал всяких ботов делать которые мемы генерируют - они выстреливали в твиттере.
В итоге начал получать всякие заказы на фриланс для рекламных-проектов и в итоге уволился с работы на которой работал 5 лет.
Кроме шуток, мама наткнулась на видео про факультет медицинской физики и биоинженерии (в то время я хотела в атомную физику). В итоге через 10 лет я сижу в мед лаборатории в Сеуле и жду, когда клетки зафиксируются— gaius-caius (@Glesana) February 12, 2020
случайно попала на квартирник с последующей пьянкой, пребывая в большой печали. спали на полу вповалку, случайно разговорилась с соседом по лежбищу. оказалось, что он витражист и ищет напарника.— Лана Ипекакуана (@Lana_Ipekakuana) February 12, 2020
вероятность этого была на грани чуда.
так я стала витражистом.
это была моя мечта.
Однажды немец перепутал даты и прилетел в Россию как студент по обмену на день раньше. За неимением иных вариантов, его отправили на этот день пожить к моим друзьям, которые должны были стать гостевой семьей для другого чела. Так мы познакомились и через 4 года поженились— Chaotique (@Chaotic_motion) February 12, 2020
отец случайно увидел объявление о поездке за солнечным затмением - и вот теперь я читаю лекции и заведую обсерваторией планетария, и ещё встретила там свою любовь, хотя обещалось, что я буду просто училкой ✨— Маша Понедельник (@mashaponedelnik) February 12, 2020
я шла подавать документы на поступление на факультет политологии, отошла погулять из очереди, увидела ещё одну, встала в неё и поступила на факультет социологии— Марина (@yogenka) February 12, 2020
Внезапно пошли с подругами днём в кафе и вдруг решили искать объявления о работе. Так я переехала на несколько тысяч км.— (ʘ‿ʘ)/ (@Nastya_Tregorny) February 12, 2020
моя самая большая случайность в жизни: была за границей и за день до самолета в Россию зашла с подругой на кофе. влюбилась в официанта, в итоге осталась в этой стране и четвёртый год мы живем вместе ?— Амя Хохо (@bristlelover) February 12, 2020
Отчаявшись найти работу, сидя без денег и жилья в Мск, послала резюме "от противного": туда, где я заведомо не соответстовала 90% требований. Работаю 7 лет, карьерный рост, прекрасные коты в офисе, компания топ-3 в отрасли.— Баронесса фон Оффтоп (@AnaisAzulay) February 12, 2020
Екатерина Гура