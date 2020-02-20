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16:29 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пользователи Сети рассказывают о случайностях, изменивших их жизнь

Мелочи иногда имеют огромное значение.

Источник: Marianne Bos/CC0

В середине февраля иллюстратор, работающий под псевдонимом Чилик предложил своим подписчикам в Twitter рассказать, какие случайности или незначительные события изменили их жизнь и привели к неожиданным последствиям.

Эта тема оказалась очень актуальной и тред быстро стал популярным. Многие истории действительно заставляют поверить в судьбу.

Екатерина Гура

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