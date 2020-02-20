16:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
Австралию во время и после пожаров показали на видео
Всего за месяц природа сумела восстановиться.
Пожарный Джо Рид из австралийского Нового Южного Уэльса снял на видеорегистратор один и тот же участок дороги во время лесных пожаров и через месяц после. Два видео он соединил в один ролик, который показывает удивительные трансформации природы даже за такое короткое время.
Дорога на видео соединяет Милтон и Парк Конджола на южном побережье штата. Первое видео (слева) было снято Ридом в канун Нового года, когда они с коллегами были вынуждены работать среди огня и дыма. Второе (справа) было снято 18 февраля, после того, как пожары были потушены и в этом районе прошли обильные дожди.
Екатерина Гура