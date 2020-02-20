16:38 (мск), источник: Авто Mail.ru
В ГИБДД стали использовать беспилотники для патрулирования дорог
Применение дронов помогает оперативно выявлять опасные нарушения правил.
Сотрудники ГИБДД Кубани начали использовать беспилотные летательные аппараты Росгвардии для пресечения нарушений ПДД. Об этом сообщает сайт ГИБДД.
С помощью дронов автоинспекторы и сотрудники авиационного отряда специального назначения Росгвардии патрулируют дороги на территории Динского района на автодороге Темрюк — Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края.
С помощью дрона сотрудники ГИБДД могут следить за происходящим на дорогах в режиме реального времени. Такой способ патрулирования помогает заметить особо опасные нарушения: превышение скорости и выезд на встречную полосу. Оперативная фиксация нарушений помогает инспекторам быстро выявлять лихачей.
Ранее Авто Mail.ru сообщал о том, что ГИБДД взялась за автовладельцев, на которых висят более 1 тыс. неоплаченных в течение двух последних лет штрафов: их отслеживают камеры, останавливают инспекторы, передают судебным приставам, а те арестовывают машины. К масштабной работе Госавтоинспекция и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) приступили после аварии в центре Москвы по вине злостного неплательщика штрафов с погибшим и шестью поврежденными авто.
По данным МВД, более 70 автомобилистов и 180 юрлиц по всей России более 1 тыс. раз нарушили ПДД и не отреагировали на штрафные постановления. Еще более 10 тыс. граждан и более 3 тыс. юрлиц не оплатили от 100 до 1 тыс. штрафов.