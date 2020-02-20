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16:38 (мск), источник: Авто Mail.ru

В ГИБДД стали использовать беспилотники для патрулирования дорог

Применение дронов помогает оперативно выявлять опасные нарушения правил.

Источник: Главное управление Росгвардии по Краснодарскому краю

Сотрудники ГИБДД Кубани начали использовать беспилотные летательные аппараты Росгвардии для пресечения нарушений ПДД. Об этом сообщает сайт ГИБДД.

С помощью дронов автоинспекторы и сотрудники авиационного отряда специального назначения Росгвардии патрулируют дороги на территории Динского района на автодороге Темрюк — Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края.

Подобные совместные рейды будут проходить и в других районах на участках краевых и федеральных дорог.

С помощью дрона сотрудники ГИБДД могут следить за происходящим на дорогах в режиме реального времени. Такой способ патрулирования помогает заметить особо опасные нарушения: превышение скорости и выезд на встречную полосу. Оперативная фиксация нарушений помогает инспекторам быстро выявлять лихачей.

Ранее Авто Mail.ru сообщал о том, что ГИБДД взялась за автовладельцев, на которых висят более 1 тыс. неоплаченных в течение двух последних лет штрафов: их отслеживают камеры, останавливают инспекторы, передают судебным приставам, а те арестовывают машины. К масштабной работе Госавтоинспекция и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) приступили после аварии в центре Москвы по вине злостного неплательщика штрафов с погибшим и шестью поврежденными авто.

По данным МВД, более 70 автомобилистов и 180 юрлиц по всей России более 1 тыс. раз нарушили ПДД и не отреагировали на штрафные постановления. Еще более 10 тыс. граждан и более 3 тыс. юрлиц не оплатили от 100 до 1 тыс. штрафов.

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