17:19 (мск), источник: Новости Mail.ru
В России открыли доисторическую саламандру
Ее назвали в честь известного российского нейробиолога Егора Малашичева.
Группа российских и немецких палеонтологов описала ранее неизвестный род и вид доисторических саламандр юрского периода.
Новую амфибию назвали Egoria malashichevi в честь известного российского биолога и нейробиолога Егора Малашичева (1973−2018) из
Останки древней амфибии обнаружили несколько лет назад в Березовском карьере недалеко от города Шарыпово в Красноярском крае. Ранее здесь были найдены окаменелости многих других доисторических животных, в том числе единственные в России останки стегозавра.
Изучив четыре ископаемых позвонка, ученые пришли к выводу, что они принадлежали древнейшей саламандре размером около 20 сантиметров. Эти животные, в отличие от современных саламандр, обитали в крупных водоемах, говорится в исследовании, опубликованном в PLoS ONE.
Исследователи отсканировали образцы на современных микротомографических сканерах и получили трехмерные реконструкции позвонков. Теперь они намерены сравнить находки с окаменелостями саламандр из Великобритании, ведь сибирская и британская фауна среднего юрского периода очень похожа. Саламандры, найденные в Оксфордшире и Красноярском крае, могут оказаться представителями одного рода.
Анна Лысенко