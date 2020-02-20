17:37 (мск), источник: Новости Mail.ru
Служебного пса по кличке Паркер выбрали мэром американского города
Соперников в предвыборной гонке у него не было.
Члены городского совета Джорджтаун, штат Колорадо, избрали почетным мэром города пса по кличке Паркер. Сообщается, что решение было единогласным.
Паркер по прозвищу «Снежная собака» — настоящая городская звезда.
У пса есть собственная страница в Instagram, и без него не обходится ни одно важное событие в городе.
Отметим, что Паркер далеко не единственный четвероногий мэр в США. В разное время собаки и один кот занимали эту должность в разных городах в Калифорнии, Кентукки Миннесоте. А в 2019 году на должность мэра города Фэр Хейвен в штате Вермонт был избран нубийский козел по кличке Линкольн.
Екатерина Гура