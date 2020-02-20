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17:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

Служебного пса по кличке Паркер выбрали мэром американского города

Соперников в предвыборной гонке у него не было.

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фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Члены городского совета Джорджтаун, штат Колорадо, избрали почетным мэром города пса по кличке Паркер. Сообщается, что решение было единогласным.

Паркер по прозвищу «Снежная собака» — настоящая городская звезда. Во-первых, он является официальным талисманом горнолыжного курорта Loveland Ski Area, во-вторых, работает в качестве терапевтической собаки в лагере для людей с ограниченными возможностями, сообщает FoxNew.

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У пса есть собственная страница в Instagram, и без него не обходится ни одно важное событие в городе.

Теперь у него появился и собственный «политический» сайт. На нем указано, что Паркер «стремится нести объятия, любовь и печеньки людям Джорджтауна».

Отметим, что Паркер далеко не единственный четвероногий мэр в США. В разное время собаки и один кот занимали эту должность в разных городах в Калифорнии, Кентукки Миннесоте. А в 2019 году на должность мэра города Фэр Хейвен в штате Вермонт был избран нубийский козел по кличке Линкольн.

Екатерина Гура

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