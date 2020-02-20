Брат сшил платье принцессы для сестры на выпускной (фото)

Молодой человек из Филиппин по имени Маверик стал знаменитым на весь мир после того, как сделал для своей сестры Лу Аси невероятный подарок на выпускной вечер.
Как рассказал парень, его семья довольно бедная, а потому родители не могли купить красивое платье для дочери. Посчитав затраты, Маверик понял, что платье можно сделать самим, если купить ткань и украшения, пишет Bored Panda.
Он закупил материалы, нарисовал эскиз и всего за полторы недели своими руками сшил для сестры абсолютно волшебное платье в стиле диснеевских принцесс. Наряд он украсил искусственными цветами, лентами и стразами.
Готовый результат молодой человек опубликовал в соцсетях. Через некоторое время публикация стала вирусной, и о Маверике стали писать СМИ по всему миру. Кстати, самое интересное в этой истории то, что молодой человек не дизайнер и не портной, сейчас он изучает культурологию в университете.