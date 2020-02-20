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18:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

Итальянский город предлагает бесплатное жилье всем, кто в него переедет

Наличие детей обязательно.

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фотографий
6
фотографий

Мэр итальянского города Теора, который находится в регионе Кампания на юге Италии, официально объявил о начале социальной акции. Любому, кто переедет сюда и останется минимум на три года, из местного бюджета будет оплачена аренда выбранной квартиры, а также предоставлены социальные льготы на детский сад или школу для ребенка и медицинскую страховку.

Мэр Стефано Фарина не стал следовать примеру других деревень и городов Италии, где дома в собственность можно купить всего лишь за пару долларов.

По его мнению, такая схема не способствует возрождению поселений, а лишь стимулирует людей покупать дома для отдыха и приезжать сюда на пару месяцев в отпуск.

Воспользоваться предложением и бесплатно поселиться в Теоре смогут лишь семьи с детьми. Для того, чтобы поучаствовать в акции, необходимо подать заявку и заполнить анкету на сайте мэрии города. Однако всем желающим стоит поторопиться, так как бесплатное жилье уже начали бронировать. Как рассказал Фарина, в Теору уже переехали две итальянские семьи и семья из Бразилии, которые даже перевезли сюда своих бабушку с дедушкой.

Кроме того, всем, кто захочет купить дом в Теоре, местные власти готовы выдать грант на 6 тысяч долларов при средней стоимость жилья в 32 тысячи долларов.

Екатерина Гура

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