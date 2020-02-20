Жительница Австралии похудела на 63 кг, питаясь фастфудом

37-летняя аргентинка Карисса Сантиано, которая сейчас живет в австралийском Сиднее, несколько лет назад весила 127 килограммов. Она питалась фастфудом, сладостями и чипсами, но главной проблемой было огромное количество сладких газированных напитков — она выпивала их по 4 литра в день.
Из-за большого веса и плохого самочувствия самооценка Кариссы сильно упала — она стала замкнутой и раздражительной, а позже у нее диагностировали депрессию, выходить из которой пришлось с помощью психолога и медицинских препаратов. Во время лечения Карисса и поняла, что главной причиной ее проблем является лишний вес.
Женщина обратилась за профессиональной помощью к доктору, который посоветовал ей сначала отказаться от сладкой газировки и заменить ее на обычную воду. Последовав совету, Карисса с удивлением обнаружила, что стала терять килограммы, даже при том, что продолжала питаться фастфудом. Удивленная результатом, она сменила и диету, сократив количество еды и заменив основной рацион на диетическое мясо и овощи.
За два года Сантиано удалось похудеть на 63 килограмма, при этом она продолжает пару раз в неделю питаться в ресторанах быстрого питания. Сейчас Карисса полностью довольна своим весом и своей жизнью в целом. Журналистам Caters News она рассказала, что стала увереннее в себе и нашла новую любовь.