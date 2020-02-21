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08:45 (мск), источник: BBC News Русская служба

Редкая корона XVIII века вернулась в Эфиопию. Ее 20 лет тайно хранили в Нидерландах

Выходец из Эфиопии более 20 лет тайно хранил в своей роттердамской квартире редкую корону XVIII века — и теперь, наконец, вернул ее на родину.

На реликвии изображены Иисус Христос и Святой Дух, а также ученики Христа. Предполагается, что всего было изготовлено 20 подобных митр-корон — они использовались священниками во время богослужений.

Сирак Асфа, у которого хранилась корона, эмигрировал в Нидерланды из Эфиопии в 1978 году, спасаясь от репрессий коммунистического режима.

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В 1974 году к власти в Эфиопии пришел так называемый Временный военно-административный совет (Дерг). Военная диктатура проводила в стране массовые репрессии, известные как «красный террор». В тот период погибли сотни тысяч человек, многие были вынуждены покинуть Эфиопию.

В 1980−90 годы в роттердамской квартире Асфы останавливались многие эфиопы. «Это мог быть кто угодно: друзья, беженцы…» — рассказал он.

«Я верен Эфиопии»

В 1998 году один из этих людей и привез с собой корону, она была у него в чемодане. «Большинству людей нет дела до культурного достояния. Но я верен Эфиопии», — сказал Асфа в интервью Би-би-си в прошлом году.

Асфа заявил своему знакомому, что не позволит вынести корону из своей квартиры, поскольку ее нужно вернуть на родину.

Пытаясь понять, что делать дальше, Асфа попросил совета на интернет-форумах, но ничего полезного это не принесло. Тогда он решил оставить корону у себя до тех пор, пока не появится возможность безопасно вернуть ее в Эфиопию.

Я оказался в безвыходной ситуации, не знал, кому об этом можно рассказать, кому ее отдать — и как вообще поступить. И, конечно же, я боялся, что голландские власти ее конфискуют. У меня повсюду были датчики пожарной сигнализации, всего около восьми штук. Очень страшно было!
Сирак Асфа

Но в 2018 году новым премьер-министром Эфиопии стал Абий Ахмед Али, которого считают прогрессивным политиком (в 2019 году он получил Нобелевскую премию мира — в том числе за урегулирование конфликта с соседней Эритреей).

Асфа решил, что настало время вернуть историческую реликвию на родину. Он обратился за помощью к голландскому исследователю Артуру Брэнду, которого называют Индианой Джонсом мира искусства.

Перед отправкой в Эфиопию корона хранилась в надежном месте | Источник: AFP 2020
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«Я сказал ему: понимаешь, если так будет продолжаться, то не станет либо короны, либо меня самого, — сказал Бранд в интервью Би-би-си. — Я объяснил, что люди, которые тогда к этому имели отношение, могут узнать о короне и отобрать ее у меня».

Украденный артефакт

С ведома нидерландской полиции Бранд поместил корону в надежное место. Приглашенный эксперт подтвердил ее подлинность, после чего голландец решил, что будет правильно объявить о находке публично.

«Это удивительная вещь. Она очень массивная. Мне жаль тех, кому приходилось носить ее на голове, потому что после пары часов начнет болеть шея», — говорит эксперт.

В 2018 году премьер-министром Эфиопии стал Абий Ахмед Али | Источник: Reuters

Затем Асфа и Бранду пришлось подождать, пока власти Эфиопии свяжутся с Нидерландами, чтобы организовать возврат реликвии на родину.

«Я хочу, чтобы эта корона стала символом единства и сплоченности. Ее возвращению будут рады все эфиопы, и даже все африканцы», — сказал Сирак Асфа.

Сирак Асфа и Артур Брэнд добились возвращения короны | Источник: AFP 2020

Газета New York Times сообщала, что корону изучал эксперт по эфиопским артефактам из Оксфордского университета Джакопо Ниши. Он рассказал изданию, что артефакт, скорее всего, был украден в 1990-е годы из церкви в Эфиопии.

Ниши оценил рыночную стоимость короны в 40−50 тыс. евро.
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