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01:07 (мск), источник: ТАСС

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе в феврале

Последняя рабочая неделя февраля будет сокращенной, а следующие длинные выходные ждут россиян уже с 7 по 9 марта.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Россиян ожидают длинные выходные с 22 по 24 февраля в связи с празднованием 23 февраля Дня защитника Отечества, которое выпадает в этом году на выходной день, воскресенье.

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Последняя неделя февраля, следующая за праздничными выходными, будет сокращенной — с 25 по 28 февраля, сообщили ТАСС в пресс-службе Роструда.

«В связи с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля, который выпадает в этом году на воскресенье, выходной переносится на 24 февраля, понедельник. Таким образом, россиян ожидает сокращенная рабочая неделя с 25 по 28 февраля», — сообщили в Роструде.

В ведомстве напомнили, что следующие длинные выходные будут с 7 по 9 марта в связи с празднованием Международного женского дня 8 марта. Рабочая неделя после мартовских праздников также будет сокращенной: с 10 по 13 марта.

Затем длинные выходные будут только в мае: с 1 по 5 число в связи с Днем труда и с 9 по 11 по случаю празднования Дня победы в Великой Отечественной войне.

Во время загрузки произошла ошибка.
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