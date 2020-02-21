Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Космонавт рассказал о работе с роботом Федором на МКС Российский космонавт Александр Скворцов рассказал о работе на МКС после возвращения на Землю
Фоторепортажи
8Бюджетно и тепло: какие направления выбрать для отдыха в феврале
12Как открывался первый в Советском Союзе «Макдоналдс»
09:32 (мск), источник: Аргументы и факты

Тест: Разбираетесь ли вы в родственных связях?

Общение между родственниками — довольно непростая вещь. А кого в семье называют «снохой», «золовкой», «шурином» или «деверем», помнят далеко не все.

Раньше семьи были большими и под одной крышей или рядом жили несколько поколений близких и дальних родственников. Сейчас же круг родных значительно сузился, и чем дальше родство, тем сложнее определить, кто кому кем приходится.

Еще больше путаницы возникает после свадьбы, когда в семье появляются новые родственники.

Сможете безошибочно сориентироваться в семейных связях и правильно всех назвать?

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Крушение мифов: киевским следователям известно, кто стрелял на Майдане
Сделать и пожалеть: 8 самых больших ошибок при ремонте
Стало известно, когда начнутся испытания вакцины от коронавируса
Российских моряков приговорили почти к 400 годам тюрьмы в Греции
Российский Су-24 увернулся от ракеты боевиков в небе над Сирией
Государство продало «Фирму Мелодия» вместе с архивом музыки
Врач рассказал об уникальных свойствах гречки
Экс-помощницу Дворковича и Силуанова арестовали за взятку
Здоровье
В России появились наркоманы нового типа В России увеличивается число наркоманов нового типа, контролирующих, как они считают, свое пристрастие к психоактивным веществам.
Hi-Tech
С любовью из космоса: на Земле заметили гору в форме сердца (фото) Подарок ко Дню святого Валентина
Авто
Peugeot представила внедорожный пикап Landtrack Peugeot выводит на рынок среднеразмерный рамный пикап, который будет продаваться под именем Landtrack
Кино
Сябитова, Гагарина, бойфренд Бузовой вместе снялись в телешоу Популярные артисты и телезвезды приняли участие в съемках новых выпусков программы «Дело было вечером» на СТС
Новости партнеров
Принц Гарри разочаровался: к нему пришло прозрение
55-летней Ветлицкой посоветовали больше не выходить на сцену
Названа главная причина массового расространения рака среди россиян
Малоизвестное оружие России, которого боятся США
Популярные темы на «Детях»
Третий ребенок. Чем себе помочь?) 270
Про свекровь. 176
Навеяно темой о разводах 171
Сложная конфликтная ситуация на работе. 165
Леди
Как я вернула себе веру в любовь после тяжелых отношений Олесе 35 лет и она по-настоящему счастлива. Нет, она не выиграла в лотерею и не переехала жить к океану
Дом
Можно ли уборщице купить квартиру в Москве? Рассказ кыргызстанки
В Москве продают кондоминиум за 104 млн рублей. Как он выглядит?
IKEA предложила расплачиваться временем за покупки в магазине
Какие фразы нельзя произносить при покупке и продаже жилья
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь