09:32 (мск), источник: Аргументы и факты
Тест: Разбираетесь ли вы в родственных связях?
Общение между родственниками — довольно непростая вещь. А кого в семье называют «снохой», «золовкой», «шурином» или «деверем», помнят далеко не все.
Раньше семьи были большими и под одной крышей или рядом жили несколько поколений близких и дальних родственников. Сейчас же круг родных значительно сузился, и чем дальше родство, тем сложнее определить, кто кому кем приходится.
Еще больше путаницы возникает после свадьбы, когда в семье появляются новые родственники.
Сможете безошибочно сориентироваться в семейных связях и правильно всех назвать?