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02:11 (мск), источник: Известия

Адвокат назвала популярные серые схемы обналичивания маткапитала

Член Адвокатской палаты Московской области Елена Серебрякова 20 февраля рассказала «Известиям» о распространенных серых схемах обналичивания материнского капитала.

Источник: РИА "Новости"

Одна из самых распространенных нелегальных схем заключается в приобретении земельных участков через посредников за процент от суммы материнского капитала — это порядка 150 тыс. рублей, рассказала адвокат. По ее словам, посредники организуют приобретение земельных участков где-то в отдаленных районах, где не ожидается никаких проверок со стороны Пенсионного фонда России (ПФР).

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Вторая популярная схема представляет собой заключение договоров займа на приобретение жилья. Этот займ погашается средствами, перечисляемыми из ПФР, и, соответственно, часть суммы наличными возвращается лицу, получившему маткапитал.

Также существуют схемы на составление фиктивных договоров на реконструкцию имеющихся жилых помещений, на ремонтные работы, добавила Серебрякова. В связи с новой возможностью получения маткапитала на первого ребенка адвокат ожидает рост числа попыток обналичивания.

«Попытки обналичивать материнский капитал в нашей стране были, есть и будут. Естественно, количество желающих это сделать возрастет пропорционально увеличению получивших материнский капитал», — подчеркнула член Адвокатской палаты Московской области.

По мнению Серебряковой, обналичивание капитала через серые схемы происходит не от незнания граждан, это осознанные действия и желание получить живые деньги здесь и сейчас.
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20 февраля Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который расширяет программу материнского капитала в соответствии с предложениями президента России.

Принятый Госдумой закон продлевает действие программы маткапитала до 31 декабря 2026 года с его ежегодной индексацией. 466 тыс. 617 рублей будут выплачиваться семьям, где с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок, уточняет телеканал «Звезда».

В случае рождения или усыновления второго ребенка и последующих детей размер выплаты составит 616 тыс. 617 рублей. Как рассказал «Известиям» министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев, материнский капитал чаще всего используют для решения жилищных проблем.

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