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04:05 (мск), источник: РИА Новости

Вкус или польза? Врач рассказал об уникальных свойствах гречки

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Частое употребление гречи в пищу поможет вам сбросить лишние килограммы и снизит риск онкологических заболеваний. Как именно гречка очищает ваш организм от шлаков и токсинов, объяснил в интервью радио Sputnik врач-диетолог Андрей Бобровский.

Источник: РИА "Новости"

Вкусовые характеристики гречки — отличный повод для вечного спора. Другое дело — полезные свойства этого продукта, они неоспоримы. И чем дальше развивается человечество, тем полезнее этот продукт становится.

Весь секрет гречки в том, что она очищает ваш кишечник от продуктов обмена и продуктов распада, которые накапливаются в организме из-за роста потребления фастфуда и другой низкокачественной еды.

Как это работает, объяснил в интервью радио Sputnik врач Андрей Бобровский.

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«Клетчатка, которая есть в составе гречки, больше всего влияет на очищение организма. Очищение кишечника от продуктов обмена и продуктов распада является одной из главнейших задач питания, поскольку эти самые продукты распада могут вызывать онкологию. В первую очередь это онкология толстого кишечника, которая в большинстве стран мира занимает 2−3 место. Профилактика онкологии толстого кишечника — это, в первую очередь, употребление в пищу клетчатки. Она всасывает продукты распада и удаляет их из кишечника», — пояснил диетолог.

Гречка также полезна тем, кто хочет похудеть. «Диетические свойства» этого продукта являются секретом многих эффективных способов сбросить лишние килограммы, рассказал радио Sputnik Андрей Бобровский.

«Соотношение полезных веществ позволяет назвать гречку одним из секретов долголетия для тех людей, которые ее регулярно будут употреблять. Плюсом гречки является сытость. На фоне средней калорийности она позволяет на более долгий срок вызвать чувство сытости. Это значит, что гречка является незаменимым компонентом всех диет. Контроль голода и аппетита — это большая заслуга гречки для худеющих», — считает диетолог.

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Во время загрузки произошла ошибка.
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