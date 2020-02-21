08:15 (мск), источник: РИА Новости
В Китае рассказали, когда начнутся испытания вакцины от коронавируса
ПЕКИН, 21 фев — РИА Новости. Клинические испытания вакцины от нового типа коронавируса в Китае начнутся не ранее конца апреля, сообщил на
Он добавил, что в настоящее время разработка вакцины в Китае в основном ведется синхронно с другими странами.
В свою очередь заместитель государственного комитета по здравоохранению КНР Цзэн Исинь отметил, что некоторые создаваемые Китаем виды вакцины уже начали тестировать на животных.
Он пояснил, что вакцину разрабатывать довольно сложно и долго, а учитывая, что COVID-19 — заболевание совершенно новое, в процессе ее создания возникает множество неопределенных факторов.
Сперва, по словам Цзэн Исиня, специалистам необходимо определить активные ингредиенты, прежде всего выбрать подходящий штамм вируса. Далее следует организовать технологию производства и контроль качества, провести целый ряд испытаний, включая тесты на животных, провести экспертизу на предмет безопасности, и только после этого вакцину можно подавать на клинические испытания.
В четверг Всемирная организация здравоохранения сообщила, что ожидает получить результаты по двум тестированиям лекарственных препаратов от нового типа коронавируса через три недели. В ходе одного из испытаний, целью которых является поиск препарата по борьбе с коронавирусом, тестируется комбинация двух лекарств от ВИЧ, лопинавира и ритонавира, а второе исследует противовирусный препарат ремдисивир.
В конце декабря власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса, 11 февраля Всемирная организация здравоохранения дала заболеванию название Covid-19.
По состоянию на 21 февраля число зараженных в Китае превысило 75 тысяч человек, умерли 2236, выздоровели 18,2 тысячи пациентов.