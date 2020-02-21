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11:30 (мск), источник: РИА Новости

Ученые обнаружили новую улитку и назвали ее в честь Греты Тунберг

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Ученые обнаружили в Брунее новый вид улиток и назвали его Craspedotropis gretathunbergae в честь шведской экоактивистки Греты Тунберг, сообщает Biodiversity Data Journal.

Источник: Pierre Escoubas

Ученые из Брунея, Нидерландов, Малайзии, Италии и Франции обнаружили новый вид улиток из семейства циклофорид. Этот вид является очень чувствительным к засухам, предельным значениям температур и вырождению лесов. По причине того, что этот вид, вероятно, тяжело будет переживать изменения климата, его решили назвать в честь экоактивистки.

Назвав эту улитку в честь Греты Тунберг, мы признаем, что ее поколение будет нести ответственность за решение проблем, которые они не создавали. Это также обещание, что люди других поколений придут ей на помощь.
Джонатан Лим
Ученый, обнаруживший представителя нового вида

Тунберг в 2018 году по пятницам вместо учебы в школе стала приходить к шведскому парламенту с требованиями к властям усилить меры борьбы с изменением климата. Ее инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок — FridaysForFuture.

В декабре активистка стала «Человеком года-2019» по версии журнала Time. Главный редактор Time, комментируя этот выбор, отметил, что девочка стала самой молодой личностью, получившей это звание за 92-летнюю историю.

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