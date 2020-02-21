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10:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиян предупредили о последствиях «алкоголизма выходного дня»

Последствия «алкоголизма выходного дня» могут быть опаснее, чем последствия наркозависимости. Среди таких последствий — незапланированная беременность. Об этом заявил главный нарколог Минздрава Евгений Брюн, передает агентство «Москва».

Источник: Reuters

По его словам, «алкоголизм выходного дня» привел к возникновению во Франции такого термина, как «дети выходного дня» — это дети, которые были зачаты в состоянии алкогольного опьянения в нерабочие дни.

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«Это старая история, и с большой долей вероятности количество отрицательных последствий такой алкоголизации в выходные дни будет расти и по части пьяного зачатия, и роста преступлений в этот период, и по части ухудшения общественного здоровья», — отметил он.

«Наркомания выходного дня», в свою очередь, так или иначе приводит к наркозависимости, отметил Брюн. Это связано с тем, что организм не успевает за короткое время праздников очиститься от психоактивных веществ и люди увеличивают дозу. «Такова вообще закономерность употребления психоактивных веществ», — заключил нарколог.

Ранее главный нарколог Минздрава Евгений Брюн рассказал, что треть населения России является «тихими алкоголиками» — они злоупотребляют спиртным, но не посещают нарколога или других врачей. Такие люди могут выпивать одну рюмку крепкого алкоголя в течение месяца каждый день, «а через 20 лет наступает смерть». Чаще всего причиной их смерти становится не цирроз, а остановка сердца, и это не попадает в статистику.

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