На аукционе в Москве продали автограф Путина за 340 тысяч рублей

«За личный автограф президента РФ В. В. Путина, адресованный В. Зорину 12 сентября 2001 г., в котором Путин благодарил Зорина за подарок — книгу “Неизвестное об известном”, покупатель заплатил стартовую цену 340 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе.
Кроме того, на аукционе были проданы автограф автора романа «Игра престолов» Джорджа Мартина, оставленный на русском издании книги во время единственного визита писателя в Россию, за 15 тысяч рублей, и бейсболка «Группировка Ленинград», подписанная Сергеем Шнуровым, за 4,2 тысячи рублей.
Также своих покупателей нашли автографы Астрид Линдгрен, космонавтов Юрия Гагарина, Валентины Терешковой и других.
Наиболее востребованными оказались лоты, связанные с именем режиссера и сценариста Андрея Тарковского. Так, его рукописные заметки, сделанные при работе над кинофильмом «Зеркало», ушли с молотка по ценам от 160 до 650 тысяч рублей.
«Лот с негативом и оригинальным фото, сделанным на съемках “Сталкера”, на котором вместе с Тарковским запечатлены актеры Александр Кайдановский и Анатолий Солоницын, превысил старт почти в два раза и был продан за 120 тысяч рублей. Каталог грузинского художника А. Рижинашвили, подписанный в 1981 г. Андреем Тарковским и Сергеем Параджановым, был продан по старту — за 195 тыс. руб», — добавили в аукционном доме.