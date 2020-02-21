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15:00 (мск), источник: Интерфакс

Глава ВИЧ-Центра поспорил с заявлением Минздрава о стабилизации ситуации

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU — Руководитель Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский не согласен с заявлением Минздрава о том, что ситуация с заражением ВИЧ в России стабилизировалась и имеет тенденцию к снижению. Он сказал это на «круглом столе» в Госдуме.

Источник: РИА "Новости"
Я считаю, это совсем не так. За эти три года 300 000 произошло новых случаев заражения, и 80 000 человек (у которых был диагностирован ВИЧ) умерли. Если бы мы согласились (с заявлением Минздрава. — ИФ.), не стоило бы здесь собираться.
Вадим Покровский
академик РАН

По его словам, на закупку антиретровирусной терапии ВИЧ выделяется 29 млрд рублей: «Вроде много. Но проводишь брифинг с регионами, оказывается, закупаются те препараты, которые устарели, дают много побочных эффектов. Надо обсуждать увеличение бюджета на закупку препаратов, чтобы лечить современными препаратами».

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Также Покровский обратил внимание, что на профилактику ВИЧ выделяется 180 млн рублей на всю Россию ежегодно. «Всего 180 миллионов. Ну, региону если украсть (эти деньги), то можно купить автомобиль среднего класса. Будем просить Госдуму 100-кратно увеличить расходы на профилактику», — сказал он.

Ранее на «круглом столе» помощник министра здравоохранения Ляля Габбасова заявила, что в последние три года наблюдается снижение темпов заражения ВИЧ в России, ситуация стабилизировалась и Минздрав держит все под контролем.

Роспотребнадзор, в свою очередь, заявил, что считает ситуацию рискованной, поскольку резистентность вируса растет ко всем классам препаратов. Также ведомство отметило постепенное распространение лекарственной устойчивости вируса среди так называемых наивных пациентов, то есть тех больных, которые ранее не принимали лекарства от ВИЧ.

По данным Роспотребнадзора, снижение темпов инфицирования ВИЧ в прошлом году составило 7,5% — около 80 100 случаев по сравнению с 85 900 в 2018 году.

Всего в 2019 году, по предварительным данным, в России проживало 1,068 млн граждан с диагнозом ВИЧ-инфекция.

За весь период наблюдения умерли 355 000 инфицированных, в том числе 33 600 человек в прошлом году, сообщает Роспотребнадзор. Смертность показаласнижение на 8,9% по сравнению с прошлым годом, но увеличение по сравнению с прошлыми годами: 2017 год — 31 000 умерших, предыдущие годы — 30 000 и 27 000).

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