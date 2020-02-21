13:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
Толстого медведя из США врачи посадили на диету
Но заставить его больше двигаться они не могут.
Сотрудники заповедника диких животных в американском штате Колорадо поделились в соцсетях историей одного из своих жителей, сделав его популярным. Медведь по кличке Диллан попал к ним в январе прошлого года в довольно плачевном состоянии. Зверь был очень пугливым и боялся любых шорохов.
Чтобы помочь ему расслабиться и снять стресс, сотрудники заповедника решили действовать проверенным способом. Они начали радовать медведя разными лакомствами. Диллан план питания оценил и действительно стал более спокойным, уверенным в себе и даже ленивым, пишет The Dodo.
Но после месяца подобного питания Диллан набрал лишний вес. По словам
Осознав эту ситуацию, ветеринары посадили Диллана на диету, которой тот, конечно же, не обрадовался. Однако медведю приходится есть то, что дают. А вот как заставить его больше двигаться, сотрудники заповедника так и не придумали. Косолапый наотрез отказывается много ходить или играть, предпочитая поваляться и подремать.
Скоро Диллана выпустят из отдельного вольера к его собратьям, что, как надеются специалисты, ускорит процесс похудения.
Екатерина Гура