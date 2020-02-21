Росстат назвал три главные жизненные цели российских мужчин

Почти 59 процентов опрошенных назвали регистрацию брака обязательным условием счастливой семейной жизни, еще около 31 процента заявили, что оформление отношений в ЗАГС для них «желательное мероприятие». И только 10 процентов не видят в этом нужды.
Средний возраст вступления в брак у мужчин составляет 27,5 лет, к 30 годам большинство россиян уже женаты. При этом почти 44 процента респондентов считают, что до свадьбы будущим супругам нужно пожить вместе.
«Из тех мужчин, кто продолжает жить в незарегистрированном браке, более 40 процентов не хотят оформлять отношения при отсутствии беременности, а 33 процентов и после рождения ребенка не собираются этого делать», — говорится в пресс-релизе медиаофиса Всероссийской переписи населения 2020.
По данным Росстата, в идеале половина мужчин хотели бы воспитывать двоих детей, еще 20 процентов планируют завести троих. Препятствиями для рождения ребенка опрошенные назвали материальные трудности, неуверенность в завтрашнем дне и жилищные трудности.
«Наиболее решительно настроены на решение матримониальных задач мужчины со средним профессиональным и законченным высшим образованием», — отмечается в сообщении.
Как отмечает Росстат, завести большое количество детей хотят представители крайних по доходу групп — относительно малообеспеченных или богатых.