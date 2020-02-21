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15:21 (мск), источник: Новости Mail.ru

В уральской военной части смартфоны солдат прибили гвоздями к «доске позора»

По словам бывших военнослужащих, такая практика в армии не редкость.

В середине февраля в соцсетях появилось фото, сделанное в в Еланской воинской части в Сверловской области. Там создали своеобразную «доску позора» с прибитыми гвоздями смартфонами военнослужащих. Под каждым телефоном написано имя и фамилия его владельца, а также причина, по которой техника оказалась на доске.

Как пишет издание E1.RU, солдаты нарушили положение федерального закона «О статусе военнослужащих», а также приказы министра обороны и командира части.

Дело в том, что военнослужащим и гражданам, призванным на военные сборы, запрещено иметь при себе электронные изделия, в которых могут храниться фото-, видео- и аудиоматериалы, а также данные геолокации, которые можно пересылать в интернете.

Фотография «позорной доски» стала вирусной. К слову, несмотря на то, что солдатам запрещено иметь при себе смартфоны, командиры части не имеют права их отбирать и портить. За причинение материального ущерба на сумму свыше 5 тысяч рублей им может грозить наказание до двух лет лишения свободы. После огласки этой истории пресс-служба Центрального военного округа пообещала провести проверку.

А в комментариях в соцсетях пользователи отметили, что подобные случаи не редкость и встречаются почти в каждой военной части.

Екатерина Гура

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