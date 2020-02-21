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16:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотограф из Венгрии повторил свой знаменитый снимок 33-летней давности

Найти бывших героев было легко.

Венгерский фотограф Аттила Манек еще в 1987 году сделал забавный снимок мамы и ребенка на одном из рынков Будапешта. Долгое время фото просто лежало у фотографа, но с распространением интернета снимок перекочевал в соцсети, где и приобрел известность.

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В связи с интересом пользователей к этому фото Манек решил повторить его спустя 33 года. Разыскать героев оказалось несложно — это его жена Марти и дочка Эника. Старшая дочь фотографа Фанни рассказала журналистам, что мама не носила младшую сестру в пакете — это было лишь концепцией снимка, пишет издание Vintag.

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По словам девушки, ее отец намеренно хотел показать, как нелегко приходится женщинам, которые не только работают, но также занимаются домашним хозяйством и воспитанием детей.

Нетрудно догадаться, что повторное фото спустя 33 года также стало популярным в соцсетях.

Екатерина Гура

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