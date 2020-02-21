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18:57 (мск), источник: ТАСС Наука

Астрономы открыли гигантскую планету, год на которой длится всего 18 часов

Она находится ближе к своей звезде, чем Меркурий к Солнцу и всего лишь на треть уступает нашему светилу по размеру и массе.

Источник: University of Warwick/Mark Garlick

ТАСС, 21 февраля. Британские планетологи открыли в созвездии Зайца крайне необычную планету: она расположена так близко к звезде, что совершает один оборот вокруг нее всего за 18 часов. Описание открытия опубликовал научный журнал Monthly Notices of Royal Astronomical Society.

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«Теоретически планеты такого типа найти легче всего, так как они очень часто проходят по диску светила. В реальности же они встречаются крайне редко: среди нескольких сотен горячих юпитеров, открытых за последние годы, есть только семь планет с орбитальным периодом меньше дня», — объяснил суть открытия профессор Уорикского университета (Великобритания) Джеймс Маккормак.

Горячими юпитерами ученые называют газовые гиганты, которые вращаются очень близко к своим звездам — расстояние между ними обычно гораздо меньше, чем между Солнцем и Меркурием. Поэтому атмосфера таких планет разогревается до температур в 1000—1300 кельвинов (727−1027 °C). Из-за близости к светилу год на таких планетах обычно длится несколько земных дней.

В силу высоких температур и необычных условий жизни атмосфера таких планет часто состоит из довольно экзотических соединений.

К примеру, за последние пять лет астрономы открыли планеты, со свинцовыми и стеклянными облаками, а воздух на них состоял из испаренных металлов и горных пород.

В верхних слоях атмосферы таких планет иногда идут дожди из рубинов, сапфиров и других драгоценных камней.

Планета-рекордсмен

Маккормак и его коллеги открыли пока самый близкий к звезде горячий юпитер, наблюдая за звездой NGTS-10 в созвездии Зайца.

Она находится на расстоянии более 1 тыс. световых лет от Земли и представляет собой желтый карлик возрастом в 10 млрд. лет. По размерам и массе этот горячий юпитер уступает Солнцу примерно на треть.

Наблюдая за колебаниями в яркости этой звезды при помощи телескопа NGTS, британские исследователи заметили, что периодически она снижается. Ученые предположили, что это было связано с прохождением по ее диску ранее неизвестной планеты.

Последующие наблюдения за NGTS-10 и ее невидимым спутником указали на то, что Маккормак и его коллеги имеют дело с очередным горячим юпитером. Он расположился на очень малом расстоянии от звезды, 2,5 млн. км., благодаря чему планета NGTS-10b совершает один оборот вокруг светила за 18 часов. Это рекорд длительности года для всех известных горячих юпитеров.

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Самая интересная черта этой планеты заключается в том, что ее орбита не обязательно стабильна. Ученые предполагают, что она постепенно сближается с звездой, в результате чего ее «год» за следующее десятилетие сократится примерно на семь секунд. По оценкам планетологов, она просуществует еще примерно 38 млн. лет, после чего она упадет в верхние слои атмосферы NGTS-10.

В этом отношении NGTS-10b очень похож на другой горячий юпитер, WASP-12b, который открыли более десяти лет назад. Как показали длительные наблюдения за его положением, WASP-12b тоже постепенно сближается со светилом и упадет на его поверхность примерно через 10 миллионов лет.

Наблюдения за сближением таких планет со звездами, как надеются ученые, помогут понять, как горячие юпитеры устроены изнутри, понять, где они возникли и как оказались на сверхмалом расстоянии от светила.

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