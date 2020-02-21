Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Редкая корона XVIII века вернулась в Эфиопию.Ее 20 лет тайно хранили в Нидерландах
Фоторепортажи
16Мощнейший ураган «Деннис» обрушился на Британию
24Прибытие первого самолета из Уханя в тюменский аэропорт
17:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

Невеста рассказала о своей «адской свадьбе»

Теперь новоиспеченный супруг требует развода.

В женском блоге в Twitter, где публикуются также анонимные вопросы и истории подписчиков, 12 февраля появилась довольно странная запись. Однако она стала вирусной спустя неделю после того, как кто-то опубликовал ее на ресурсе Reddit.

Новость
Женщина надела настоящее подвенечное платье на свадьбу дочери

Анонимная подписчица блога попросила совет у пользователей, рассказав о своей «адской свадьбе». Девушка призналась, что во время торжества подралась с сестрой своего мужа. Та пришла на свадьбу нетрезвая, отвратительно себя вела, украла несколько подаренных конвертов с деньгами, а потом при всех сделала предложение своему бойфренду.

Пытаясь усмирить новоиспеченную родственницу, невеста несколько раз ее ударила, а потом между ними завязалась драка. Как призналась девушка, муж не только не помог ей справиться с разбушевавшейся гостьей, но и вовсе решил уйти от жены.

Невеста спросила у пользователей, что ей сделать, чтобы вернуть мужа. И в комментариях сошлись во мнении, что не стоит жить с мужчиной, который позволяет странным родственникам унижать его жену.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Эрдоган сравнил происходящее в Идлибе с войной
Ирина Волк стала генерал-майором полиции
«Устрашающая личность»: Шевченко получила соперника в UFC (фото)
Государство продало «Фирму Мелодия» вместе с архивом музыки
На Урале смартфоны солдат прибили гвоздями к «доске позора»
Ставивших сына коленями на гречку родителей отправили в колонию
Фотограф повторил знаменитый снимок 33-летней давности
Здоровье
Как можно и как нельзя сбивать температуру Парацетамол сработает, а обтирание спиртом только навредит.
Hi-Tech
С любовью из космоса: на Земле заметили гору в форме сердца (фото) Подарок ко Дню святого Валентина
Горячие темы на Авто
Всеобщее нытьё и стоны на форумах 276
Хотите интересную правдивую историю из первых рук? 108
Весна вместо зимы 104
Насколько независимы СМИ? 93
Кино
Сябитова, Гагарина, бойфренд Бузовой вместе снялись в телешоу Популярные артисты и телезвезды приняли участие в съемках новых выпусков программы «Дело было вечером» на СТС
Новости партнеров
Врачи назвали окончательный диагноз певицы МакSим
Принц Гарри разочаровался: к нему пришло прозрение
55-летней Ветлицкой посоветовали больше не выходить на сцену
Тяжелобольной Моисеев живет в нищете на подачки друзей и поклонников
Дети
Бурятские врачи выходили девочку ростом с шариковую ручку В момент рождения ее вес составлял всего 500 граммов
Леди
Как я вернула себе веру в любовь после тяжелых отношений Олесе 35 лет и она по-настоящему счастлива. Нет, она не выиграла в лотерею и не переехала жить к океану
Новости партнеров
Запретить даже переговоры
Важен твой взгляд на эту ситуацию. Россия ждет
Пройди опрос о кадровом конкурсе в Госдуме, твое мнение очень важно
Дочь Успенской нашли в невменяемом состоянии
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь