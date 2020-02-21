17:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Невеста рассказала о своей «адской свадьбе»
Теперь новоиспеченный супруг требует развода.
В женском блоге в Twitter, где публикуются также анонимные вопросы и истории подписчиков, 12 февраля появилась довольно странная запись. Однако она стала вирусной спустя неделю после того, как
Анонимная подписчица блога попросила совет у пользователей, рассказав о своей «адской свадьбе». Девушка призналась, что во время торжества подралась с сестрой своего мужа. Та пришла на свадьбу нетрезвая, отвратительно себя вела, украла несколько подаренных конвертов с деньгами, а потом при всех сделала предложение своему бойфренду.
Пытаясь усмирить новоиспеченную родственницу, невеста несколько раз ее ударила, а потом между ними завязалась драка. Как призналась девушка, муж не только не помог ей справиться с разбушевавшейся гостьей, но и вовсе решил уйти от жены.
Невеста спросила у пользователей, что ей сделать, чтобы вернуть мужа. И в комментариях сошлись во мнении, что не стоит жить с мужчиной, который позволяет странным родственникам унижать его жену.
Екатерина Гура