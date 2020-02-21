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20:05 (мск), источник: Lenta.Ru

Минздрав не нашел нарушений в поведении пожелавшей смерти пациенту врача

Минздрав Пермского края не нашел нарушений в поведении терапевта поликлиники в поселке Нороба, которая отказалась принимать пациента с ВИЧ и пожелала ему смерти. Об этом в Instagram сообщила глава ведомства Оксана Мелехова.

Источник: AP 2020

Она отметила, что проверяющая комиссия побеседовала со всеми участниками и свидетелями инцидента, просмотрела медицинскую документацию.

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«В ходе проверки в действиях врача не установлено фактов нарушения врачебной этики и разглашения врачебной тайны», — написала чиновница, добавив, что россиянину предоставлены необходимые препараты.

В середине февраля недавно освободившийся из колонии мужчина, которому требовалась пожизненная терапия для ВИЧ-инфицированных, обратился к пермским общественникам и попросил помочь с получением препаратов.

Он пришел в поликлинику, но принявшая его терапевт закричала, что мужчина «сейчас всех перезаражает» и убежала в регистратуру. Там врач на весь коридор кричала «Этот пускай быстрее умрет!» и начала смотреть медкарту сопровождавшей его правозащитницы, ища в документах сведения наличии у нее СПИД.

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