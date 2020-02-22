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16:06 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

ВИЧ-инициированные

«Ъ» публикует перечень поручений президента РФ по борьбе с инфекцией.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Владимир Путин потребовал в два раза — до 90% — увеличить охват антиретровирусной терапией лиц с ВИЧ, «проработав вопросы снижения отпускных цен с фармпроизводителями и осуществления централизованной закупки». Об этом говорится в перечне поручений президента РФ по вопросу противодействия ВИЧ-инфекции в РФ, который оказался в распоряжении «Ъ». Глава государства поручил правительству уделить приоритетное внимание ключевым группам риска, в которых распространяется заболевание (наркопотребители, секс-работники, мужчины, практикующие секс с мужчинами, заключенные и т. д.), разработав программы профилактики и обеспечив финансированием. Также речь идет о необходимости увеличения охвата тестирования на ВИЧ с помощью диспансеризации — при условии добровольного на это согласия граждан.

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В распоряжении «Ъ» оказался перечень поручений президента РФ по вопросу противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ. Документ Владимир Путин подписал еще 31 декабря 2019 года, однако он не публиковался в открытых источниках. Поручения указывают на наиболее проблемные направления борьбы с ВИЧ в РФ. Так, кабмину до 1 июля 2020 года поручено обеспечить разработку и утверждение новой госстратегии по борьбе с ВИЧ до 2030 года (сроки действующей истекают в 2020 году) «с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения». ВОЗ рекомендует начинать лечение антиретровирусными препаратами сразу после постановки диагноза, тогда как долгое время в России пациенты могли получить лечение только при ухудшении состояния. ВОЗ также предлагает доконтактную профилактику (прием препарата до полового акта) людям с высоким риском заражения ВИЧ-инфекцией.

На прошедшем в пятницу мероприятии в Госдуме помощник министра здравоохранения РФ Ляля Габбасова заявила, что Россия уже «перешла на рекомендации ВОЗ», но признала, что в стране остается «пул больных», которые стоят на учете, но еще не принимают лечение. Директор ВИЧ-сервисной организации «СПИД, статистика, здоровье» Денис Годлевский обратил внимание «Ъ», что в профилактических рекомендациях ВОЗ обязательна работа с ключевыми группами риска (людьми, употребляющими наркотики, секс-работниками, мужчинами, практикующими секс с мужчинами, и другими уязвимыми группами).

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«В текущей стратегии такие группы упоминались, однако работа не расписана детально, — говорит он.— Во многих субъектах РФ на такие программы не выделяется финансирование». В поручениях президента РФ правительству говорится о разработке программы по профилактике ВИЧ во всех группах риска «с установлением единых критериев выполнения, в том числе параметров федерального и регионального финансирования».

В письме Минздрава в комитет Госдумы по охране здоровья от 17 февраля 2020 ведомство признает наличие проблемы, связанной «с организацией работы в ключевых группах населения», и заявляет, что необходимо, в частности, оказывать содействие социально ориентированным НКО и добровольцам, «предоставляющим услуги по уходу и поддержке лицам, зараженным ВИЧ, а также обеспечить их взаимодействие с госучреждениями различных ведомств».

По данным Роспотребнадзора, к концу 2019 года в России проживало 1 068 839 россиян с диагнозом ВИЧ.
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Ведомство заявило о снижении доли инфицированных при употреблении инъекционных наркотиков (с 42,5% в 2018 году до 33,6% в 2019 год) и об увеличении доступности антиретровирусной терапии — охват лечением составил 68,9% от числа пациентов, стоящих на учете в СПИД-центрах, или 48,5% от числа живущих с ВИЧ. При этом в 2019 году впервые терапию начали получать 116 510 больных. В числе негативных тенденций отмечается рост числа регионов с высокой пораженностью ВИЧ (более 0,5% от численности населения) — сейчас их 36. Также сохраняется тенденция инфицирования наиболее активного трудоспособного населения: в 2019 году ВИЧ диагностировался преимущественно у россиян 30−49 лет (70,9% новых случаев). Эксперты отмечают рост количества детей и подростков с ВИЧ, проживающих в России: на диспансерном наблюдении стоят 11,4 тыс. несовершеннолетних, из них более 50% в возрасте старше 11 лет, 16,9% — в возрасте 8−10 лет. В Роспотребнадзоре указывают также и на низкий охват тестированием ключевых групп, «являющихся драйверами эпидпроцесса». Отметим, тестированием в России в 2019 году было охвачено 40,8 млн человек (27,6% населения).

В ведомстве указали и на низкий охват ключевых групп риска профилактической работой, отсутствие образовательных кампаний для населения, в том числе по пропаганде безопасного сексуального поведения.
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В поручениях президента правительству впервые речь идет об обследовании граждан на ВИЧ в рамках диспансеризации «при условии их согласия и соблюдения конфиденциальности». В санитарном ведомстве указали, что уже трижды направляли письма в Минздрав с дополнительными мерами по противодействию ВИЧ — в том числе «по уровню финансового обеспечения таких мер» и «по вопросу об обязательном проведении обследования граждан в рамках диспансеризации». Глава государства требует в два раза — до 90% — увеличить охват антиретровирусной терапией лиц с ВИЧ, «проработав вопросы снижения отпускных цен с фармпроизводителями и осуществления централизованной закупки». В 2019 году, по предварительным данным проекта «Коалиция по готовности к лечению», были сорваны 175 аукционов по закупке лекарств примерно из 1 тыс. Это объяснялось, в частности, слишком низкой ценой закупки.

Валерия Мишина.

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