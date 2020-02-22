16:06 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
ВИЧ-инициированные
«Ъ» публикует перечень поручений президента РФ по борьбе с инфекцией.
Владимир Путин потребовал в два раза — до 90% — увеличить охват антиретровирусной терапией лиц с ВИЧ, «проработав вопросы снижения отпускных цен с фармпроизводителями и осуществления централизованной закупки». Об этом говорится в перечне поручений президента РФ по вопросу противодействия
В распоряжении «Ъ» оказался перечень поручений президента РФ по вопросу противодействия распространению
На прошедшем в пятницу мероприятии в Госдуме помощник министра здравоохранения РФ Ляля Габбасова заявила, что Россия уже «перешла на рекомендации ВОЗ», но признала, что в стране остается «пул больных», которые стоят на учете, но еще не принимают лечение. Директор
«В текущей стратегии такие группы упоминались, однако работа не расписана детально, — говорит он.— Во многих субъектах РФ на такие программы не выделяется финансирование». В поручениях президента РФ правительству говорится о разработке программы по профилактике ВИЧ во всех группах риска «с установлением единых критериев выполнения, в том числе параметров федерального и регионального финансирования».
В письме Минздрава в комитет Госдумы по охране здоровья от 17 февраля 2020 ведомство признает наличие проблемы, связанной «с организацией работы в ключевых группах населения», и заявляет, что необходимо, в частности, оказывать содействие социально ориентированным НКО и добровольцам, «предоставляющим услуги по уходу и поддержке лицам, зараженным ВИЧ, а также обеспечить их взаимодействие с госучреждениями различных ведомств».
Ведомство заявило о снижении доли инфицированных при употреблении инъекционных наркотиков (с 42,5% в 2018 году до 33,6% в 2019 год) и об увеличении доступности антиретровирусной терапии — охват лечением составил 68,9% от числа пациентов, стоящих на учете в
В поручениях президента правительству впервые речь идет об обследовании граждан на ВИЧ в рамках диспансеризации «при условии их согласия и соблюдения конфиденциальности». В санитарном ведомстве указали, что уже трижды направляли письма в Минздрав с дополнительными мерами по противодействию ВИЧ — в том числе «по уровню финансового обеспечения таких мер» и «по вопросу об обязательном проведении обследования граждан в рамках диспансеризации». Глава государства требует в два раза — до 90% — увеличить охват антиретровирусной терапией лиц с ВИЧ, «проработав вопросы снижения отпускных цен с фармпроизводителями и осуществления централизованной закупки». В 2019 году, по предварительным данным проекта «Коалиция по готовности к лечению», были сорваны 175 аукционов по закупке лекарств примерно из 1 тыс. Это объяснялось, в частности, слишком низкой ценой закупки.
Валерия Мишина.