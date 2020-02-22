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07:25 (мск), источник: Lenta.Ru

В Париже столкнулись с нашествием клопов

В Париже столкнулись с нашествием клопов. Французское правительство начало кампанию по борьбе с насекомыми в домах и гостиницах столицы. Чиновники даже открыли горячую линию, чтобы консультировать население, сообщает Sky News.

Источник: Reuters

«Нас всех это может коснуться», — предупредили власти страны на сайте, посвященном проблеме с паразитами. С недавнего времени клопов стали замечать в школах, больницах и кинотеатрах. По данным профсоюза работников по борьбе с вредителями, только в 2018 году (последний год, когда собирали статистику) были обработаны помещения по 400 тысячам адресов — на треть больше, чем в 2017 году.

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Бывший кандидат в мэры города Бенджамин Гриво уделил этой проблеме особое внимание в ходе своей избирательной кампании. Он рассказал журналистам, как его семья прошла через «кошмарное нашествие клопов», борьба с которыми заняла около трех месяцев. «Масштаб этой проблемы — известная всем тайна, о которой парижане стыдятся говорить», — пишет Metro UK.

Благодаря проводимой дезинсекционной кампании в 1950-х годах насекомые во Франции были почти уничтожены. Однако спустя несколько лет они вернулись из-за обретенной резистентности к химическим веществам. Министерство жилищного строительства сообщило, что популяция клопов могла увеличиться в связи с популярностью блошиных рынков и наплыва туристов.

Ранее, в январе, россиян предупредили о возникновении нового вида клопов, который опасен для человека, — насекомые могут переносить гепатит В и другие вирусы. В Институте дезинфектологии Роспотребнадзора уже разработали два препарата, которые способны помочь в борьбе с клопами.

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