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08:00 (мск), источник: ТАСС

В Boeing подтвердили, что одно из устройств для корабля Starliner поставляют из России

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что агрегаты для космического корабля компании производит частное предприятие в Воронеже.

Источник: AP 2020

НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /ТАСС/. Американская корпорация Boeing приобретает одно из устройств для своего космического корабля Starliner в России. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу в Twitter компании.

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Ранее в этот же день глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что частное предприятие в Воронеже производит агрегаты для Starliner. «Я вам даже могу сказать, что в Воронеже у нас есть предприятие частное, которое работает на одну из этих фирм американских и делает агрегаты для их пилотируемых кораблей», — отметил он во время выступления на 11-й международной конференции Российской ассоциации авиационных и космических страховщиков «Авиационное и космическое страхование в России».

В Twitter Boeing отмечается, что в Starliner «используют преобразователь напряжения, который поставляет ЗАО “Орбита” в российском Воронеже». «Он позволяет нам передавать энергию с МКС на Starliner в то время, когда он пристыкован», — пояснили в американской компании, отвечая в соцсети на вопрос журналиста.

Новый американский корабль Starliner, разработанный Boeing, имеет массу 13 тонн. Он рассчитан на экипаж из семи человек и способен в течение 60 часов осуществлять автономный полет.

Во время загрузки произошла ошибка.
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