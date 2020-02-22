10:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
Названы лучшие работы молодых фотожурналистов (фото)
Российские фотографы получили первые места в нескольких категориях.
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина назвал победителей.
Самир
В категории «Спорт» первые места жюри присудило Аянаве Силу из Индии и россиянину Алексею Филиппову. Сил запечатлел решающий момент в матче по водному поло.
В категории «Моя планета» первое место получил Джастин Салливан из ЮАР за аэрофотоснимок африканского слона, убитого браконьерами.
Авторами лучших портретов стали француз Франсис Руссо и Мушфикул Алам из Бангладеш. В категории «Вдохновение» главный приз получил Андреа Алаи из Италии.
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина — ежегодный конкурс для молодых фоторепортеров от 18 до 33 лет. Это единственная в России международная площадка, поддерживающая молодых фотографов, открывая их имена миру. Прием заявок на конкурс 2020 года открыт и продлится до 29 февраля.
Анна Лысенко