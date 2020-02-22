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10:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

Названы лучшие работы молодых фотожурналистов (фото)

Российские фотографы получили первые места в нескольких категориях.

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38
фотографий
38
фотографий

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина назвал победителей.

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Самир Аль-Думи из Франции получил первое место и Специальный приз Международного Комитета Красного Креста (МККК) «За гуманитарную фотографию». На снимке — сирийский юноша с раненым ребенком на руках после авиаудара в пригороде Дамаска.

Гран-при за серию снимков присудили фотографу из Италии Габриэле Чеккони. На фото рабочие из числа рохинджа в новой части лагеря беженцев пытаются пересечь затопленную дождями низину. Первое место заняла Китра Кахана из США за серию снимков мексиканских мигрантов.

В категории «Спорт» первые места жюри присудило Аянаве Силу из Индии и россиянину Алексею Филиппову. Сил запечатлел решающий момент в матче по водному поло.

Филиппов снимал биатлонистов на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

В категории «Моя планета» первое место получил Джастин Салливан из ЮАР за аэрофотоснимок африканского слона, убитого браконьерами.

В этой же категории россиянину Алексею Васильеву присудили первое место и Специальный приз Шанхайской объединённой медиа группы (ШОМГ) за серию снимков из Якутии.

Авторами лучших портретов стали француз Франсис Руссо и Мушфикул Алам из Бангладеш. В категории «Вдохновение» главный приз получил Андреа Алаи из Италии.

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина — ежегодный конкурс для молодых фоторепортеров от 18 до 33 лет. Это единственная в России международная площадка, поддерживающая молодых фотографов, открывая их имена миру. Прием заявок на конкурс 2020 года открыт и продлится до 29 февраля.

Анна Лысенко

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