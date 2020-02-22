12:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
Смешные игры медвежат попали на фото
Фотографам дикой природы Кейт и Адаму Райсам удалось сделать удивительную серию снимков с дикими медведями.
Супруги отправились в двухнедельный отпуск в Национальный парк и заповедник Катмай на Аляске, который известен своей популяцией бурых медведей, самой большой из охраняемых популяций. Почти сразу же они заметили неунывающую семью косолапых.
По словам фотографов, они обосновались в палатке с солнечными батареями и выжидали достаточно долго, пока медведица не привыкла к «странным существам на двух ногах». Наконец звери расслабились и даже разрешили людям понаблюдать за их играми вблизи.
Анна Лысенко