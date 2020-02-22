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12:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

Смешные игры медвежат попали на фото

Фотографам дикой природы Кейт и Адаму Райсам удалось сделать удивительную серию снимков с дикими медведями.

Супруги отправились в двухнедельный отпуск в Национальный парк и заповедник Катмай на Аляске, который известен своей популяцией бурых медведей, самой большой из охраняемых популяций. Почти сразу же они заметили неунывающую семью косолапых.

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Медвежата вели себя, как герои мультфильма, а фотографии с ними получились настолько забавными, что собрали десятки тысяч лайков в соцсетях.
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По словам фотографов, они обосновались в палатке с солнечными батареями и выжидали достаточно долго, пока медведица не привыкла к «странным существам на двух ногах». Наконец звери расслабились и даже разрешили людям понаблюдать за их играми вблизи.

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Анна Лысенко

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13:28 (мск)© Ньюстюб
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