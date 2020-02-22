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15:13 (мск), источник: Известия

Правительство одобрило поправки об отгуле на диспансеризацию

Правительство России одобрило проект закона, обязывающий работодателей предоставлять сотрудникам старше 40 лет один выходной день для прохождения диспансеризации. Об этом говорится на сайте кабмина 22 февраля.

Источник: AP 2020

Решение было принято на заседании 20 февраля. Поправки предлагается внести в ст. 185 Трудового кодекса.

«Принятие законопроекта обеспечит повышение доступности диспансеризации и будет способствовать увеличению продолжительности активной трудовой жизни, сокращению периодов временной нетрудоспособности и повышению качества жизни граждан за счет предупреждения заболеваний и их выявления на ранних стадиях развития», — сказано в сообщении.

Кроме того, инициатива направлена на реализацию нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография», одной из задач которых является добиться проведения медосмотра каждого россиянина не реже раза в год.

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В ближайшее время законопроект будет внесен в Госдуму.

С соответствующей инициативой выступил Минтруд в июле, в августе уже был подготовлен проект закона. Предполагается, что работодатели будут предоставлять оплачиваемый выходной своим сотрудникам взамен на подтверждение прохождения диспансеризации. На данный момент предусмотрено прохождение медосмотра раз в три года.

При этом бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко указывал, что порой диспансеризация может занять неделю или больше, так как ее длительность зависит от работы медучреждения. На это указывали и в Академии труда и социальных отношений, предлагая выделить два или три выходных дня.

6 июля замглавы Совбеза РФ, на тот момент премьер-министр Дмитрий Медведев, подписал распоряжение о проведении в 2019 и 2020 годах всероссийской диспансеризации взрослого населения.

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