Правительство одобрило поправки об отгуле на диспансеризацию

Решение было принято на заседании 20 февраля. Поправки предлагается внести в ст. 185 Трудового кодекса.
«Принятие законопроекта обеспечит повышение доступности диспансеризации и будет способствовать увеличению продолжительности активной трудовой жизни, сокращению периодов временной нетрудоспособности и повышению качества жизни граждан за счет предупреждения заболеваний и их выявления на ранних стадиях развития», — сказано в сообщении.
Кроме того, инициатива направлена на реализацию нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография», одной из задач которых является добиться проведения медосмотра каждого россиянина не реже раза в год.
В ближайшее время законопроект будет внесен в Госдуму.
С соответствующей инициативой выступил Минтруд в июле, в августе уже был подготовлен проект закона. Предполагается, что работодатели будут предоставлять оплачиваемый выходной своим сотрудникам взамен на подтверждение прохождения диспансеризации. На данный момент предусмотрено прохождение медосмотра раз в три года.
При этом бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко указывал, что порой диспансеризация может занять неделю или больше, так как ее длительность зависит от работы медучреждения. На это указывали и в Академии труда и социальных отношений, предлагая выделить два или три выходных дня.
6 июля замглавы Совбеза РФ, на тот момент премьер-министр Дмитрий Медведев, подписал распоряжение о проведении в 2019 и 2020 годах всероссийской диспансеризации взрослого населения.